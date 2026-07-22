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Información útil

Jubilados de Panamá recibirán triple pago en agosto: quiénes cobrarán el bono de $50

La CSS pagará el segundo bono anual de $50 a jubilados y pensionados en agosto.
La CSS pagará el segundo bono anual de $50 a jubilados y pensionados en agosto. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/07/2026 10:59
La CSS deberá confirmar cuándo se pagará el bono de $50 que recibirán los jubilados beneficiarios durante agosto.

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Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un triple pago durante el mes de agosto, ya que cobrarán sus dos quincenas habituales y, además, el segundo desembolso del bono permanente anual de $50. Sin embargo, no todos los beneficiarios tendrán derecho a este incentivo.

Como es de conocimiento, la Caja de Seguro Social (CSS) es la entidad encargada de anunciar y confirmar si el pago del bono se realizará junto con la primera o la segunda quincena del mes.

Este beneficio fue creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece un bono permanente anual de $140 para los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos.

El incentivo se entrega en tres desembolsos a lo largo del año: $50 en abril, $50 en agosto y $40 en diciembre.

La ley establece que las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de la norma no tienen derecho al bono, por lo que únicamente lo cobrarán quienes cumplan con las condiciones fijadas en la legislación vigente.

Se espera que la CSS informe en los próximos días la fecha exacta en que se realizará el desembolso correspondiente al mes de agosto.

Cronograma de pagos a jubilados y pensionados en agosto

La CSS publicó el cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto para jubilados y pensionados. El calendario establece las fechas de depósito para quienes cobran mediante transferencia bancaria (ACH) y para los beneficiarios que reciben sus pagos por cheque.

Primera quincena

Martes 4 de agosto (ACH)

Miércoles 5 de agosto (Cheques)

Segunda quincena

Miércoles 19 de agosto (ACH)

Jueves 20 de agosto (Cheques)

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