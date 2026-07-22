Operativo anticorrupción deja dos aprehendidos por presunto peculado en la comarca Ngäbe Buglé

La <b>Procuraduría General de la Nación</b> reveló que la mañana de este miércoles <b>22 de julio </b>fueron aprehendidos un <b>exrepresentante de corregimiento</b> y una <b>extesorera</b> de la Junta Comunal de <b>Peña Blanca</b>, en el distrito de <b>Munä</b>, comarca <b>Ngäbe Buglé</b>, por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública en la modalidad de <b>peculado</b>.Según la entidad, la diligencia fue ejecutada por la <b>Fiscalía Superior Anticorrupción</b>, con el apoyo de agentes de la <b>Dirección de Investigación Judicial</b> y la <b>Policía Nacional</b>, como parte de una investigación por el supuesto manejo irregular de fondos públicos.En el operativo, los agentes también recuperaron <b>equipos tecnológicos</b> que podrían estar relacionados con las pesquisas que adelanta el Ministerio Público.De acuerdo con la Procuraduría, la investigación se centra en una <b>presunta lesión patrimonial superior a los 400 mil dólares</b>, correspondiente a recursos asignados a la <b>Junta Comunal de Peña Blanca</b> entre <b>2021 y 2023</b>.Los fondos formaban parte del <b>Programa de Interés Social para el Desarrollo</b>, administrado por la <b>Autoridad Nacional de Descentralización</b>, y estaban destinados a la ejecución de proyectos comunitarios.El Ministerio Público informó que los dos aprehendidos serán puestos a disposición de un <b>juez de garantías</b>, ante quien la Fiscalía formulará cargos y solicitará la aplicación de las medidas cautelares.