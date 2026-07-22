Operativo anticorrupción deja dos aprehendidos por presunto peculado en la comarca Ngäbe Buglé

La Procuraduría General de la Nación reveló que la mañana de este miércoles 22 de julio fueron aprehendidos un exrepresentante de corregimiento y una extesorera de la Junta Comunal de Peña Blanca, en el distrito de Munä, comarca Ngäbe Buglé, por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Según la entidad, la diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Superior Anticorrupción, con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional, como parte de una investigación por el supuesto manejo irregular de fondos públicos.

En el operativo, los agentes también recuperaron equipos tecnológicos que podrían estar relacionados con las pesquisas que adelanta el Ministerio Público.

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación se centra en una presunta lesión patrimonial superior a los 400 mil dólares, correspondiente a recursos asignados a la Junta Comunal de Peña Blanca entre 2021 y 2023.

Los fondos formaban parte del Programa de Interés Social para el Desarrollo, administrado por la Autoridad Nacional de Descentralización, y estaban destinados a la ejecución de proyectos comunitarios.

El Ministerio Público informó que los dos aprehendidos serán puestos a disposición de un juez de garantías, ante quien la Fiscalía formulará cargos y solicitará la aplicación de las medidas cautelares.