Alza del combustible preocupa a transportistas de Panamá Oeste: piden revisar el subsidio

Los transportistas de Panamá Oeste expresaron su preocupación ante el nuevo aumento en el precio de los combustibles, que comenzará a regir este viernes 18 de septiembre, y solicitaron al Gobierno renegociar el subsidio que reciben para hacer frente a los costos de operación.

La Secretaría Nacional de Energía confirmó que, a partir de este viernes, la gasolina de 95 octanos aumentará 11 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos tendrá un incremento de 9 centavos. En el caso del diésel, combustible utilizado por los transportistas, el aumento será de 13 centavos por litro.

Ante este escenario, representantes de las prestatarias de Panamá Oeste se reunieron este jueves 17 de septiembre en la Terminal de Albrook para plantear nuevamente sus dificultades con el costo del combustible.

Guzmán Blanco, presidente de Etosa, explicó en declaraciones a TVN Noticias que el monto que reciben actualmente mediante el subsidio no es suficiente para cubrir los gastos de operación, especialmente en las rutas más distantes.

“5.79 el galón desde mañana no nos va a aguantar aquí. Hay rutas distantes que no les alcanza, ese monto que dan semanalmente no alcanza”, manifestó Blanco.

El dirigente también señaló que parte de las flotas se mantiene paralizada debido a las dificultades económicas. Según explicó, algunas empresas tienen más del 50 % de sus unidades fuera de circulación, mientras que una coaster puede operar apenas unos días con los recursos disponibles.