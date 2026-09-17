George W. Bush rinde homenaje a María Corina Machado en su nuevo libro sobre disidentes

El expresidente de Estados Unidos George W. Bush incluyó a María Corina Machado entre las figuras retratadas en su nuevo proyecto artístico y editorial, titulado The Call of Freedom: Portraits of Political Prisoners and Dissidents (El llamado de la libertad: Retratos de presos políticos y disidentes).
La obra reúne 44 retratos a color realizados por el propio Bush, acompañados por las historias de personas de distintas partes del mundo que han enfrentado persecución, prisión o exilio debido a sus posiciones políticas, creencias religiosas, género o identidad étnica. El George W. Bush Presidential Center identifica entre las pinturas el retrato de María Corina Machado, correspondiente a Venezuela.
El proyecto fue anunciado por Bush como un reconocimiento al coraje y la resiliencia de disidentes y presos políticos. En su mensaje, el expresidente señaló que espera que las pinturas y las historias que las acompañan inspiren a otras personas y transmitan la importancia de respaldar a quienes buscan vivir en libertad.
La relación entre Bush y Machado se remonta a 2005, cuando el entonces presidente estadounidense recibió a la dirigente venezolana en la Casa Blanca.
The Call of Freedom será publicado el 9 de marzo de 2027 y la fecha coincidirá con la apertura de una exposición de los retratos en el George W. Bush Presidential Center, en Dallas, Texas. El libro ya está disponible para preventa.
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