George W. Bush rinde homenaje a María Corina Machado en su nuevo libro sobre disidentes

La obra reúne 44 retratos a color realizados por el propio Bush , acompañados por las historias de personas de distintas partes del mundo que han enfrentado persecución, prisión o exilio debido a sus posiciones políticas, creencias religiosas, género o identidad étnica. El George W. Bush Presidential Center identifica entre las pinturas el retrato de María Corina Machado, correspondiente a Venezuela.

El expresidente de Estados Unidos George W. Bush incluyó a María Corina Machado entre las figuras retratadas en su nuevo proyecto artístico y editorial , titulado The Call of Freedom: Portraits of Political Prisoners and Dissidents ( El llamado de la libertad: Retratos de presos políticos y disidentes ).

El proyecto fue anunciado por Bush como un reconocimiento al coraje y la resiliencia de disidentes y presos políticos. En su mensaje, el expresidente señaló que espera que las pinturas y las historias que las acompañan inspiren a otras personas y transmitan la importancia de respaldar a quienes buscan vivir en libertad.

La relación entre Bush y Machado se remonta a 2005, cuando el entonces presidente estadounidense recibió a la dirigente venezolana en la Casa Blanca.

The Call of Freedom será publicado el 9 de marzo de 2027 y la fecha coincidirá con la apertura de una exposición de los retratos en el George W. Bush Presidential Center, en Dallas, Texas. El libro ya está disponible para preventa.