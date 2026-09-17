Prince Royce enciende la polémica con los Latin Grammy: ‘¿Dónde está la representación de la bachata?’

La lista de nominados a los Latin Grammy 2026 generó una reacción de Prince Royce, quien cuestionó la ausencia de álbumes de bachata entre los nominados a la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

A través de sus redes sociales, el cantante dominicano dejó claro que su reclamo no está relacionado únicamente con haber quedado fuera de las nominaciones, sino con la representación del género dentro de una categoría que lleva su nombre.

“Si la ‘Bachata’ está en el nombre de la categoría, ¿dónde está la representación de la bachata?”, cuestionó Royce.

El artista también recordó el camino que ha recorrido este género para obtener reconocimiento internacional y planteó que incluir la palabra “bachata” en el nombre de la categoría debería ir acompañado de una presencia real del género.

“Durante décadas, la bachata ha luchado por ser respetada y por ocupar el lugar que merece en el escenario mundial. Si incluir la palabra ‘Bachata’ en esta categoría pretende ser una forma de reconocer, preservar e incluir el género, entonces esa representación tiene que ir mucho más allá de simplemente poner su nombre en el título”, expresó.

La categoría cuenta este año con cinco nominados: Música Para Bailar, de Fariana; Todo Llega, de Manerra; No Era El Plan, de Gabriel Pagán; Oye Eta Vaina, de Covi Quintana, y Chula, de Techy. La Academia Latina de la Grabación establece que esta categoría reconoce álbumes de merengue y/o bachata que contengan al menos un 51 % de material nuevo.

Para Royce, el punto central de su cuestionamiento es que ninguno de los trabajos nominados corresponde, según su planteamiento, a un álbum de bachata como género principal.

“Pero cuando ni un solo álbum de bachata está incluido en la única categoría de ‘Bachata’, esto deja de tratarse de si yo recibo o no una nominación. Se trata de representación”, manifestó.

El bachatero también aclaró que su comentario no busca restarle mérito al merengue, género que, según expresó, merece igualmente reconocimiento y respeto. Su preocupación está enfocada en la presencia de la bachata dentro de una categoría que comparte su nombre.