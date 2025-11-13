Rubén Blades gana Latin Grammy por ‘Fotografías’ junto a Roberto Delgado & Orquesta

Rubén Blades volvió a destacar en la música latina. El artista panameño ganó este jueves 13 de noviembre el Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Tropical gracias a su producción Fotografías, realizada junto a Roberto Delgado & Orquesta.

Con este reconocimiento, Blades alcanza 24 premios entre Latin Grammys y Grammys anglos, consolidando una trayectoria que sigue sumando logros.

El premio llega semanas después de que Blades celebrara sus nominaciones, que incluían además la categoría de Mejor Canción Tropical por Nunca me fui, tema que interpreta junto al colombiano Fonseca.

En esa ocasión, el artista agradeció a la Academia Latina y resaltó el rol que la música panameña continúa teniendo en escenarios internacionales.

La colaboración entre Blades y Roberto Delgado & Orquesta es una de las más sólidas del género tropical, con varios proyectos premiados en la última década. Fotografías mantiene esta línea, con arreglos orquestales y el estilo narrativo característico del panameño.

Aunque no obtuvo el premio por Nunca me fui, Blades reiteró recientemente su agradecimiento a Fonseca por invitarlo a trabajar en la canción y destacó la calidad de los colegas nominados.

Con este nuevo Latin Grammy, Blades reafirma su vigencia como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana, celebrando un logro más para Panamá en la industria global.