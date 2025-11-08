Premios Grammy 2026: Panamá presente con Rubén Blades entre los nominados

Panamá vuelve a decir presente en la gala más importante de la música gracias a Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, nominados en la categoría Mejor Álbum de Música Latina Tropical por su más reciente producción, “Fotografías”, en los Premios Grammy 2026.

En esta categoría también figuran reconocidos artistas internacionales como Gloria Estefan, Grupo Niche, Alain Pérez y Gilberto Santa Rosa, quienes competirán por el codiciado gramófono dorado.

A lo largo de su exitosa trayectoria, Rubén Blades ha acumulado 20 nominaciones y 9 Premios Grammy, además de múltiples reconocimientos en los Grammy Latinos, lo que lo consolida como uno de los artistas latinoamericanos más galardonados y respetados de la música tropical.