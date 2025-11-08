  1. Inicio
PANAMÁ

Premios Grammy 2026: Panamá presente con Rubén Blades entre los nominados

Rubén Blades y Roberto Delgado &amp; Orquesta representan a Panamá en los Premios Grammy 2026.
Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta representan a Panamá en los Premios Grammy 2026. @ruben.blades
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/11/2025 10:50
La Academia de Grabación anunció este viernes la lista oficial de nominados a los Premios Grammy 2026, que reconocen lo mejor de la industria musical en 95 categorías.

Panamá vuelve a decir presente en la gala más importante de la música gracias a Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, nominados en la categoría Mejor Álbum de Música Latina Tropical por su más reciente producción, “Fotografías”, en los Premios Grammy 2026.

En esta categoría también figuran reconocidos artistas internacionales como Gloria Estefan, Grupo Niche, Alain Pérez y Gilberto Santa Rosa, quienes competirán por el codiciado gramófono dorado.

A lo largo de su exitosa trayectoria, Rubén Blades ha acumulado 20 nominaciones y 9 Premios Grammy, además de múltiples reconocimientos en los Grammy Latinos, lo que lo consolida como uno de los artistas latinoamericanos más galardonados y respetados de la música tropical.

Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Premios Grammy 2026

En las categorías principales, el rapero californiano Kendrick Lamar vuelve a hacer historia al encabezar la lista con nueve nominaciones, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del hip-hop contemporáneo.

Le siguen Lady Gaga, con siete nominaciones, y Bad Bunny, con seis, reflejando un panorama musical cada vez más diverso, donde el hip-hop, el pop y la música latina comparten protagonismo en el escenario global.

La ceremonia de premiación se celebrará el 1 de febrero de 2026, en una noche que promete reunir a las figuras más destacadas y aclamadas del panorama musical internacional.

