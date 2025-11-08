Premios Grammy 2026: Panamá presente con Rubén Blades entre los nominados

La Academia de Grabación anunció este viernes la lista oficial de nominados a los Premios Grammy 2026, que reconocen lo mejor de la industria musical en 95 categorías.En las categorías principales, el rapero californiano Kendrick Lamar vuelve a hacer historia al encabezar la lista con nueve nominaciones, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del hip-hop contemporáneo.Le siguen Lady Gaga, con siete nominaciones, y Bad Bunny, con seis, reflejando un panorama musical cada vez más diverso, donde el hip-hop, el pop y la música latina comparten protagonismo en el escenario global.La ceremonia de premiación se celebrará el 1 de febrero de 2026, en una noche que promete reunir a las figuras más destacadas y aclamadas del panorama musical internacional.