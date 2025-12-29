Bomberos alertan sobre riesgo de incendios por desechos navideños

El<b> Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) </b>exhortó a la población a disponer correctamente los residuos generados durante las celebraciones de fin de año, como una medida clave para prevenir incendios y proteger la vida, los bienes y el entorno comunitario.<b>La institución advirtió que</b> <b>no deben quemarse árboles de Navidad, envolturas, cajas, ni restos de fuegos artificiales,</b> ya que la quema de desechos figura entre las principales causas de incendios estructurales y de áreas abiertas.En el caso de los árboles naturales, los bomberos recomendaron llevarlos a los puntos de recolección habilitados por los municipios, mientras que las luces navideñas deben desconectarse antes de desecharlas y mantenerse alejadas de fuentes de calor.Asimismo, se pidió colocar papeles, cartones y plásticos en bolsas resistentes y mantenerlos lejos de cocinas, velas y conexiones eléctricas. <b>Los restos de pirotecnia, por su parte, no deben ser arrojados a la basura común sin antes verificar que estén completamente fríos.</b>El BCBRP también hizo un llamado a evitar la acumulación de basura en patios, balcones y áreas comunes, al señalar que estos materiales pueden convertirse en combustible en caso de un incidente. Además, recomendó mantener los desechos fuera del alcance de niños y mascotas.Los bomberos reiteraron que la prevención es fundamental para disfrutar de unas fiestas seguras y reducir el riesgo de emergencias que puedan afectar a las familias y comunidades en todo el país.