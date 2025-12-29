Bomberos alertan sobre riesgo de incendios por desechos navideños

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) exhortó a la población a disponer correctamente los residuos generados durante las celebraciones de fin de año, como una medida clave para prevenir incendios y proteger la vida, los bienes y el entorno comunitario.

La institución advirtió que no deben quemarse árboles de Navidad, envolturas, cajas, ni restos de fuegos artificiales, ya que la quema de desechos figura entre las principales causas de incendios estructurales y de áreas abiertas.

En el caso de los árboles naturales, los bomberos recomendaron llevarlos a los puntos de recolección habilitados por los municipios, mientras que las luces navideñas deben desconectarse antes de desecharlas y mantenerse alejadas de fuentes de calor.

Asimismo, se pidió colocar papeles, cartones y plásticos en bolsas resistentes y mantenerlos lejos de cocinas, velas y conexiones eléctricas. Los restos de pirotecnia, por su parte, no deben ser arrojados a la basura común sin antes verificar que estén completamente fríos.

El BCBRP también hizo un llamado a evitar la acumulación de basura en patios, balcones y áreas comunes, al señalar que estos materiales pueden convertirse en combustible en caso de un incidente. Además, recomendó mantener los desechos fuera del alcance de niños y mascotas.

Los bomberos reiteraron que la prevención es fundamental para disfrutar de unas fiestas seguras y reducir el riesgo de emergencias que puedan afectar a las familias y comunidades en todo el país.