El panameño Reynaldiño Verley es oficialmente el nuevo jugador del Zorya Luhansk

El club Zorya Luhansk hizo oficial la incorporación del futbolista panameño Reynaldiño Verley, quien llega procedente del Alianza FC, marcando así un nuevo paso en su carrera profesional en el fútbol internacional.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del conjunto europeo, confirmando la llegada del jugador istmeño, quien vestirá los colores del club en la próxima temporada. Verley se convierte en otro representante del fútbol panameño que da el salto al balompié del exterior.

Reynaldiño Verley destacó por su desempeño con el Alianza FC, donde mostró regularidad y crecimiento, lo que llamó la atención del Zorya Luhansk. Su fichaje refuerza el plantel del equipo, que busca fortalecer su nómina con talento joven y proyección.

Cabe destacar que el Zorya Luhansk es el mismo club donde logró consolidarse el también panameño Eduardo Guerrero, lo que genera expectativas positivas sobre el proceso de adaptación y desarrollo que podría tener Verley en la institución.

Con esta incorporación, el futbolista panameño asume un nuevo reto profesional, con la expectativa de tener un desempeño destacado y continuar dejando en alto el nombre de Panamá en el fútbol internacional.