Plaza Amador vs Alianza: Fecha, hora y dónde ver En Vivo final del Clausura 2025 LPF

Los aficionados del fútbol panameño ya tienen la cita en agenda: la <b>Gran Final del Torneo Clausura 2025 de la <a href="/tag/-/meta/lpf-liga-panamena-de-futbol">Liga Panameña de Fútbol (LPF)</b> </a>que enfrentará a dos grandes rivales, el <b>CD Plaza Amador</b> y el <b>Alianza FC</b>.Los vigentes campeones, <b><a href="/tag/-/meta/plaza-amador">Plaza Amador</a></b>, aseguraron su boleto con una demostración de poder ofensivo. Tras el empate 2-2 en el partido de ida ante el CAI, los 'Leones' desataron una goleada 4-0 en el COS Sports Plaza. La victoria fue liderada por un doblete del máximo artillero del torneo, <b>Jorlian Sánchez</b>, sumado a las anotaciones de Everardo Rose y Yoameth Murillo. Por su parte, el <b><a href="/tag/-/meta/alianza-f-c-">Alianza FC</a></b> superó al San Francisco: después de empatar 2-2 en la ida, los 'Pericos' vencieron 2-1 en la vuelta en el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez, con goles de Reynaldiño Verley y Jhon Jairo Alvarado.La rivalidad entre ambos equipos ya ha dejado chispas esta temporada, con un triunfo para cada lado: Plaza Amador ganó 3-2 en la 4ta jornada, mientras que Alianza se impuso 1-0 en la 14ta jornada.Además de la rivalidad histórica, esta final tendrá un gran <b>elemento emocional</b>, ya que enfrentará a figuras muy queridas por la afición panameña, incluyendo a <b>Eric Davis</b> y <b>Alberto 'Negrito' Quintero, </b>del Plaza Amador, contra el también experimentado <b>Adolfo Machado, </b>del Alianza, quien con 40 años analiza la posibilidad de su retiro.<b>Fecha, hora y dónde ver Plaza Amador vs Alianza FC, final del Clausura 2025 de la LPF</b>Fecha: Sábado 29 de noviembreHora: 6:00 P.M.Lugar: Estadio Rommel Fernández GutiérrezDónde ver en vivo: Deportes RPC y TVMAX