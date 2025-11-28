Plaza Amador vs Alianza: Fecha, hora y dónde ver En Vivo final del Clausura 2025 LPF

Los aficionados del fútbol panameño ya tienen la cita en agenda: la Gran Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que enfrentará a dos grandes rivales, el CD Plaza Amador y el Alianza FC.

Los vigentes campeones, Plaza Amador, aseguraron su boleto con una demostración de poder ofensivo. Tras el empate 2-2 en el partido de ida ante el CAI, los “Leones” desataron una goleada 4-0 en el COS Sports Plaza. La victoria fue liderada por un doblete del máximo artillero del torneo, Jorlian Sánchez, sumado a las anotaciones de Everardo Rose y Yoameth Murillo.

Por su parte, el Alianza FC superó al San Francisco: después de empatar 2-2 en la ida, los “Pericos” vencieron 2-1 en la vuelta en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez, con goles de Reynaldiño Verley y Jhon Jairo Alvarado.

La rivalidad entre ambos equipos ya ha dejado chispas esta temporada, con un triunfo para cada lado: Plaza Amador ganó 3-2 en la 4ta jornada, mientras que Alianza se impuso 1-0 en la 14ta jornada.

Además de la rivalidad histórica, esta final tendrá un gran elemento emocional, ya que enfrentará a figuras muy queridas por la afición panameña, incluyendo a Eric Davis y Alberto “Negrito” Quintero, del Plaza Amador, contra el también experimentado Adolfo Machado, del Alianza, quien con 40 años analiza la posibilidad de su retiro.

Fecha, hora y dónde ver Plaza Amador vs Alianza FC, final del Clausura 2025 de la LPF

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Hora: 6:00 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde ver en vivo: Deportes RPC y TVMAX