Presidente Trump: Estados Unidos iniciará operación en tierra contra Los Soles

El presidente Donald Trump afirmó que su administración “pronto comenzará a detenerlos en tierra”, en referencia a los integrantes de la organización terrorista extranjera Los Soles, que supuestamente es liderada por Nicolás Maduro.

“Por tierra es más fácil y eso empezará muy pronto”, enfatizó Trump, quien ya había dicho que estaba dispuesto a hablar con Maduro para salvar miles de vidas.

“Les advertimos que dejen de enviar veneno a nuestro país”, declaró el mandatario en una clara alusión a la cocaína que Los Soles y el Tren de Aragua envían por mar a las costas estadounidenses.

El mensaje de Trump de la noche de este 27 de noviembre se suma a una serie de declaraciones donde ha prometido endurecer las políticas contra el narcotráfico al sur del Mar Caribe.

Trump efectuó este anuncio durante su mensaje por el Día de Acción de Gracias, pero no específico el día ni el lugar en que comenzará ese combate a Los Soles por tierra.

Esta operación terrestre se sumaría a la marítima que se efectúa al sur del Mar Caribe. Además, entre el Caribe y el Pacífico oriental las tropas estadounidenses han destruido 21 supuestas narcolanchas y un submarino.

Durante esos ataques a las narcolanchas, que su mayoría provenían de las costas de Venezuela, murieron 81 hombres.