Caja de Seguro Social extiende el plazo de pago de cuotas y trámites de octubre

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una prórroga para el cumplimiento de diversas obligaciones de los empleadores en todo el país. Esta medida otorga una extensión en el plazo para el pago de la cuota obrero-patronal, la cancelación de planillas, y el pago de letras de convenios y arreglos tanto administrativos como judiciales.

La nueva fecha límite anunciada por la CSS para que los empleadores cumplan con estos compromisos, que corresponden al mes de octubre de 2025, es el martes 2 de diciembre de 2025.

¿Por qué la Caja de Seguro Social está extendiendo el planza de pago de cuotas?

Esta extensión también abarca los pagos regidos por la Ley N.º 45 del 16 de junio de 2017. La institución explicó a través de un comunicado que la prórroga se debe a la conmemoración de las festividades patrias, que se mantendrán cerradas sus oficinas este viernes 28 de noviembre.

Adicionalmente, el fin de semana (29 y 30 de noviembre) coincide con el cierre mensual de la CSS, lo que afectaría significativamente los procesos habituales de recaudación.