Trump insiste en que “podría hablar” con Maduro para “salvar muchas vidas”

El presidente de <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Estados Unidos, Donald Trump,</a></b> insistió este martes en que <b>'podría hablar'</b> con el líder venezolano, <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>, para <b>'salvar muchas vidas' </b>y agregó que se pueden <b>'hacer las cosas por las buenas', pero también 'por las malas'.</b>Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: '<b>Podría hablar con él, ya veremos'</b>, respondió el mandatario estadounidense.<b>'Es el líder' y 'podemos salvar vidas'</b>, agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de 'enviar' a millones de personas a <b>Estados Unidos</b> y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.