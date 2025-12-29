Panamá registra 99 muertes por influenza; la mayoría no estaba vacunada

En un reciente informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), se revelaron cifras preocupantes sobre la situación de salud pública en el país al cierre de la semana 50 de 2025. El informe subraya una letalidad alarmante en pacientes de influenza y una proliferación sostenida de virus transmitidos por vectores en diversas regiones del territorio nacional.

Mortalidad por influenza y falta de vacunación

Durante el período del 7 al 13 de diciembre, las autoridades confirmaron una nueva desaparición por influenza, además de actualizar un caso ocurrido en la semana 48, lo que eleva el acumulado anual a 99 víctimas fatales.

Un dato crítico revelado por el MINSA es que el 86.9% de los fallecidos no se había aplicado la vacuna contra la enfermedad. Asimismo, el 91% de las víctimas presentaba factores de riesgo previos, incluyendo enfermedades cardiovasculares, metabólicas, respiratorias y condiciones de inmunosupresión.

Dengue y Malaria: El asedio de los mosquitos

La crisis del dengue continúa escalando con un total de 15,657 casos acumulados a nivel nacional hasta mediados de diciembre. De este gran total, 1.670 pacientes han presentado signos de alarma y 107 han desarrollado cuadros de dengue grave.

Por su parte, la malaria registra una incidencia de 11.037 contagios anuales. Hasta la fecha, se mantiene el reporte de cuatro defunciones por esta causa, todas correspondientes a mujeres con edades entre los 14 y 94 años, residentes en las regiones de Panamá Este, Veraguas y Darién.

Vigilancia por Virus Oropouche y otras patologías

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica detectó un nuevo caso de fiebre por virus Oropouche en la región de Panamá Este. Al sumar actualizaciones de casos anteriores en Coclé y la zona este, el total nacional de infectados por este virus asciende a 694 en lo que va del año.

El informe también detalla la situación de otras enfermedades en el país:

- Leishmaniasis: Se registraron 1.439 casos acumulados.

- Gusano Barrenador en Humanos: La cifra alcanza los 114 afectados.

- Leptospirosis: Se contabilizan 90 casos anuales.

- Hantavirus: El acumulado incluye 27 casos de fiebre y 22 pacientes con el síndrome cardiopulmonar.

- Mpox (Viruela Símica): No se notificó nuevos casos en la última semana, manteniéndose un total de 16 infectados.

El Ministerio de Salud reiteró que las medidas de autocuidado son la herramienta más eficaz para prevenir desenlaces fatales.

Las autoridades instan a la población a mantener el lavado constante de manos, utilizar mascarillas si se manifiestan síntomas y cubrirse adecuadamente al toser o estornudar.