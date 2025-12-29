Potabilizadora de Pacora reanuda operaciones tras concluir trabajos de conexión

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó a la población que la planta potabilizadora de Pacora restableció sus operaciones luego de concluir los trabajos de conexión de nuevas bombas en la toma de agua cruda, así como los ajustes realizados en el sistema de cloración.

La entidad explicó que estas labores se efectuaron con el objetivo de garantizar la calidad del agua potable suministrada a la comunidad.

Asimismo, señaló que el servicio de agua potable se estará recuperando de manera progresiva en las áreas abastecidas por esta planta.