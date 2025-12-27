Estados Unidos advierte sobre operaciones peligrosas en el Mar Caribe cerca a las costas de Venezuela

La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió un aviso oficial de seguridad marítima mediante la publicación de dos alertas Navarea IV consecutivas que advierten sobre la realización de operaciones peligrosas en zonas del Mar Caribe cercanas a la costa oriental de Venezuela.

La primera alerta, Navarea 1419/25, estará vigente el 27 de diciembre de 2025, en el horario comprendido entre 1:00 p.m. y 11:00 p.m. UTC.

El área señalada abarca el cuadrante delimitado por las coordenadas 14°04’N 067°55’W – 14°04’N 068°26’W – 13°34’N 068°26’W – 13°34’N 067°55’W, una zona marítima estratégica en el Caribe oriental.

Posteriormente, la NGA emitió la alerta Navarea 1420/25, con vigencia para el 28 de diciembre de 2025, desde 1:00 a.m. hasta 13:00 UTC.

Esa advertencia cubre el área comprendida entre las coordenadas 12°37’N 065°24’W – 12°37’N 066°00’W – 12°05’N 066°00’W – 12°05’N 065°24’W, ubicada a aproximadamente 26 kilómetros de la isla de La Orchila, territorio venezolano.

Las alertas Navarea tienen como objetivo advertir a la navegación marítima y aérea sobre actividades que podrían representar riesgos para embarcaciones civiles, por lo que se recomienda extremar precauciones y evitar transitar por las zonas señaladas durante los periodos establecidos.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles adicionales sobre la naturaleza específica de las operaciones peligrosas, aunque la emisión consecutiva de las alertas se produce en un contexto de mayor presencia y maniobras militares en la región, bajo el ámbito del Comando Sur de Estados Unidos.