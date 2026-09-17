Lotería Nacional reprograma fecha del sorteo del Gordito Millonario de septiembre

La Lotería Nacional de Beneficencia informó a billeteros y compradores que, por razones operativas y atendiendo las solicitudes recibidas por parte de los billeteros, fue reprogramada la fecha del sorteo del Gordito Millonario correspondiente al mes de septiembre, signo Virgo.

De acuerdo con la entidad, el sorteo estaba previsto inicialmente para el viernes 25 de septiembre de 2026. Sin embargo, la nueva fecha establecida será el viernes 2 de octubre de 2026.

La Lotería Nacional explicó que este ajuste busca favorecer las condiciones de venta y brindar mayor liquidez a los compradores, al hacer coincidir la nueva fecha con los períodos de pago de las quincenas de los sectores público y privado, así como con los pagos correspondientes a los jubilados.

La institución recordó a los billeteros y compradores tomar en cuenta la nueva fecha al momento de planificar la venta y adquisición de los billetes correspondientes a este sorteo.