¿Adiós a becas en carreras saturadas? El giro del Ifarhu para el 2027

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), encabezado por su director general Carlos Godoy comenzó este jueves 17 de septiembre la conformación de la Comisión Nacional para el Análisis de Carreras Prioritarias 2027-2031.

Esta iniciativa es con el fin de reformar la distribución del presupuesto educativo hacia profesiones con alta demanda laboral y dejar atrás la discrecionalidad asociada a los auxilios económicos.

Durante el anuncio, Godoy explicó que la entidad trabaja en una hoja de ruta para definir los requerimientos reales del mercado de trabajo en las distintas regiones del país, reconociendo que la asignación histórica de beneficios en áreas sobrepobladas ha impactado de forma directa en los niveles de ocupación.

“Tenemos un diagnóstico de carreras que ya han sido saturadas y que, producto de seguir becando a esos estudiantes, prácticamente estamos contribuyendo a incrementar el desempleo juvenil”, señaló el director del Ifarhu al referirse a la sobreoferta en áreas como derecho, contabilidad, docencia, economía y administración de empresas.

Sostuvo además que los recursos públicos deben dirigirse hacia la tecnología, la inteligencia artificial y el desarrollo sostenible, marcando un giro frente al manejo previo del programa de auxilios económicos, caracterizado por cuestionamientos de transparencia y falta de criterios académicos.

“Una inversión tan alta que tiene el Gobierno Nacional y los contribuyentes, de más de 500 millones de dólares anualmente, no se ve reflejada en su impacto en la empleabilidad”, enfatizó Godoy sobre la necesidad de reorientar el gasto estatal.

Para la elaboración del diagnóstico, la mesa de trabajo reúne al Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Senacyt (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), el Consejo Nacional de la Empresa Privada y el Consejo de Rectores de Panamá.

El cronograma contempla la realización de consultas territoriales a partir de octubre de 2026 para estructurar un informe técnico final en el primer trimestre de 2027.

Se espera que esta propuesta mejore la percepción ciudadana sobre el Ifarhu, donde varios funcionarios de la institución como su exdirector Bernarndo Meneses, está siendo acusados por presuntos malos manejos de más de 50 millones de dólares en auxilios económicos.