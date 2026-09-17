La industria láctea de California busca ampliar su presencia comercial en Panamá

Panamá se perfila como un punto estratégico para ampliar el intercambio de alimentos con Estados Unidos, mientras empresas y representantes del sector lácteo estadounidense buscan nuevas oportunidades de distribución y comercialización en el mercado panameño, según apuntó este jueves 17 de septiembre el agregado de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Andrew Hothacher, a La Estrella de Panamá. El fortalecimiento de los vínculos comerciales entre Panamá y Estados Unidos y el potencial estratégico de Panamá como plataforma para la comercialización y exportación de alimentos fueron algunos de los temas abordados durante un encuentro que congregó a 150 empresas del sector alimenticio denominado ‘Food Tech’, organizado por la iniciativa Sabor USA, que dedica su labor a facilitar las conexiones comerciales entre importadores panameños y exportadores estadounidenses. Hothacher destacó a este diario que existe un espacio importante para ampliar el intercambio de productos alimenticios entre empresas panameñas y estadounidenses. El funcionario estadounidense también explicó que los procesadores de alimentos pueden acceder a materias primas y productos que no se producen localmente, incorporarlos a productos nacionales y, posteriormente, abastecer tanto al mercado panameño como a otros mercados de exportación. “Las empresas panameñas pueden acceder al suministro estadounidense para importar productos que no se producen aquí en Panamá y mezclarlos con productos nacionales”, remarcó. Según explicó, la cercanía comercial entre Panamá y Estados Unidos facilita este intercambio y abre oportunidades para que las empresas panameñas aprovechen los suministros disponibles en Estados Unidos dentro de sus procesos productivos.

En este contexto, la industria láctea de California también busca fortalecer su presencia en el mercado panameño. La directora internacional de la Junta de Asesores del Séctor Lácteo de California, Janet Arellano, explicó que la colaboración con el Consejo de Exportación Láctea de Estados Unidos representa una oportunidad para acercar la oferta de productos lácteos de California a fabricantes, distribuidores e importadores de Panamá. “Nos encantaría mucho darnos a conocer aquí en Panamá, ya sea por medio de los fabricantes o, inclusive, conocer posiblemente a distribuidores e importadores que estén interesados en comercializar productos de California”, manifestó. Arellano señaló que Panamá representa una región de importancia estratégica para su organización debido a su potencial como puente para el desarrollo y comercialización de productos lácteos en Centroamérica. La representante de esta organización estatal de marketing, financiada por las familias de productores lácteos de California, contó que su estado no solamente es reconocido internacionalmente por su potencial en sectores como el entretenimiento y la tecnología, sino que también cuenta con una importante actividad agrícola y una fuerte industria láctea. De acuerdo con Arellano, la industria láctea de California está integrada por alrededor de 1.100 familias ganaderas, en su mayoría negocios familiares. El estado mantiene, además, una posición destacada en la producción de leche y queso dentro de Estados Unidos.

California es el principal estado productor de leche de Estados Unidos y ocupa el segundo lugar en producción de queso, además de elaborar otros productos derivados como mantequilla, helados, queso cottage y leche en polvo.

En materia de comercio internacional, México continúa siendo uno de los principales mercados para las exportaciones de productos lácteos de California. Mientras tanto, la región centroamericana representa un espacio en el que la industria busca desarrollar nuevas redes de distribución. Tanto Hothacher como Arellano coinciden en señalar el potencial de oportunidades para profundizar el intercambio de alimentos entre Panamá y Estados Unidos, tanto mediante la importación de productos e insumos como a través del desarrollo de productos destinados al mercado local y a la exportación. Para Panamá, este escenario plantea oportunidades vinculadas con su capacidad para conectar mercados y con el desarrollo de una industria alimentaria que pueda incorporar insumos internacionales y productos nacionales en cadenas de valor con alcance regional.