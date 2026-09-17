España investiga bajo secreto de sumario a empresarios del ‘caso Zapatero’; uno de ellos tuvo sociedades en Panamá

El juez José Luis Calama mantiene bajo secreto de sumario una pieza separada sobre presunto blanqueo relacionado con el dinero que llegó a Plus Ultra en el “caso Zapatero”.

Según una exclusiva del medio español digital Okdiario sitúa entre los investigados a Rodolfo Reyes, antiguo accionista de la aerolínea. En mayo de este año, La Estrella de Panamá documentó sus sociedades en Panamá con personas vinculadas a Panacorp, casa de valores que reconoció haber financiado a la compañía aérea en 2017.

El magistrado de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, mantiene bajo secreto de sumario una pieza separada en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con empresarios y financieros que aportaron recursos a Plus Ultra.

El caso tiene su origen en el rescate público de 53 millones de euros (unos $60 millones) concedidos por el Gobierno español a la aeronlínea en 2021 y en la investigación judicial abierta después para determinar si existió una red de influencias alrededor de aquella ayuda, causa en la que figura el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El diario digital, Okdiario publicó este jueves 17 de septiembre que en esa investigación figuran Luis Felipe Baca, Danilo Diazgranados, Simon Leendert Verhoeven y otros financieros que consiguieron dinero para Plus Ultra cuando la compañía atravesaba dificultades económicas.

También aparece Rodolfo Reyes, antiguo accionista de la aerolínea, quien permanece en Venezuela y contra quien existe una orden internacional de detención.

En el caso de Reyes, sin embargo, ya existen resoluciones judiciales conocidas que llevan una parte de la investigación hasta Panamá.

El pasado 25 de mayo, EFE informó que Calama había ordenado su detención internacional por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Según la orden citada por la agencia, el juez considera que, después de que Plus Ultra recibiera los 53 millones de euros del Estado español, parte de ese dinero fue transferida a sociedades instrumentales de una presunta red de blanqueo. La resolución señala además que se destinaron cantidades importantes a entidades vinculadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

La entrada de los venezolanos

La relación de Reyes con Plus Ultra antecede al rescate público.

En diciembre de 2018, el periodista Roberto Deniz documentó en Armando.info la entrada de capital venezolano en la aerolínea española. La investigación, titulada

El equipaje no declarado de Plus Ultra, identificó a Rodolfo José Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie como los empresarios que entraron a la junta directiva a comienzos de 2017. Según los registros examinados por el medio, ambos controlaban entonces una participación ligeramente superior al 50% a través de la sociedad española Snip Aviation SL.

Armando.info reconstruyó además las relaciones empresariales que ambos mantenían previamente en Venezuela y Panamá. El medio documentó sociedades panameñas en las que Reyes y El Arigie coincidieron con empresarios relacionados con negocios desarrollados durante los años del chavismo. Su entrada coincidió con una ampliación del capital de Plus Ultra y con la expansión de la compañía hacia Venezuela.

Años después, esas relaciones financieras pasarían a formar parte de investigaciones judiciales en España.

La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo suscritos con tres sociedades vinculadas a una organización investigada por blanqueo de fondos procedentes de Venezuela.

Según Anticorrupción, los fondos ilícitos investigados tendrían su origen en presuntos actos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos, incluidos recursos de los programas CLAP y operaciones vinculadas con la venta de oro.

La Fiscalía sostuvo también que los contratos de préstamo habrían servido de cobertura para devoluciones realizadas por Plus Ultra a cuentas extranjeras de sociedades relacionadas con esa presunta organización después de recibir la ayuda pública española.

Son acusaciones sometidas todavía a investigación judicial y sobre las que no existe sentencia.

Reyes y las sociedades panameñas

El 28 de mayo, La Estrella de Panamá publicó una investigación que encontró nuevos puntos de contacto entre Reyes y directivos de Panacorp Casa de Valores, actualmente Avanza Casa de Valores.

Reyes mantuvo hasta 2025 una sociedad en Panamá con Erwin Kurt Thomas Bonagas, gerente general de Avanza: Panacorp Consultores, S.A. La sociedad fue posteriormente disuelta.

No era el único vínculo societario. Alcides José Carrión Romero, representante legal de Panacorp, figuró hasta 2022 como director de ABC Consultores, S.A., compañía en la que Reyes aparecía como vicepresidente antes de su disolución, según la documentación societaria examinada por este diario.

Hay además una relación financiera que no depende de coincidencias registrales: Panacorp reconoció a La Estrella de Panamá que financió a Plus Ultra. La casa de valores explicó a este diario que el financiamiento correspondió a una operación privada, legal y documentada realizada en 2017, varios años antes de la pandemia de covid-19 y antes de que la aerolínea solicitara posteriormente apoyo financiero al Gobierno español.

Panacorp sostuvo que la transacción se realizó dentro del marco legal y regulatorio aplicable en aquel momento y aseguró que no tuvo participación en decisiones vinculadas con ayudas estatales, fondos públicos o procesos posteriores de evaluación gubernamental.

La compañía agregó entonces que ni Panacorp ni sus ejecutivos estaban siendo investigados por delito alguno en tribunales españoles.

El expediente de Panacorp

La operación de 2017 también aparece temporalmente en los expedientes que años después examinó la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV).

La autoridad sancionó a Panacorp en 2022 con $50.000 por infracciones administrativas consideradas muy graves. Entre los hechos consignados estaba el otorgamiento de préstamos de margen sin que los recursos fueran invertidos en el mercado de valores. Carrión recibió, además, una multa de $15.000 por ejercer determinadas funciones sin la licencia correspondiente.

Durante la inspección, la SMV encontró el expediente de un cliente identificado únicamente como “PL**01”, cuya identidad se mantiene protegida.

Los documentos señalaban que el 30 de mayo de 2017 se concedió a ese cliente financiamiento por $1,9 millones y registraban posteriormente otras operaciones, entre ellas un préstamo de $3 millones destinado a la compra de aviones. La resolución indicaba también que el cliente había utilizado dinero como préstamo participativo, aunque en los estados financieros de Panacorp aparecía registrado de otra manera.

La Estrella de Panamá señaló en mayo que las iniciales “PL**01” podían coincidir con Plus Ultra.

Panacorp reconoció de manera independiente a este diario haber financiado a Plus Ultra en 2017.