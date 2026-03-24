¿Habrá subsidio al combustible?Diputado Gaitán dice que sí se evalúa

Durante el pleno de la Asamblea Nacional de este martes, el diputado Eduardo Gaitán anunció que la Comisión de Economía y Finanzas, que él preside, evalúa la posibilidad de establecer un subsidio al combustible frente al incremento de precios ocasionado por el conflicto en Medio Oriente. El diputado recordó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, había descartado esta medida por limitaciones presupuestarias, pero subrayó que la comisión analiza alternativas para generar ingresos que permitan financiarla. “Actualmente evaluamos qué exoneraciones e incentivos fiscales no están dando resultados, con el fin de encontrar una renta sustitutiva y darle a la población panameña un subsidio al combustible”, señaló Gaitán.

El diputado mencionó el proyecto de ley 500, que busca recuperar los recursos perdidos por evasión fiscal del 7% del ITBMS. Según sus cálculos, la evasión representa unos $50 millones mensuales, cifra superior al costo que tuvo el subsidio al combustible en años anteriores: $23 millones mensuales en 2022 y 19 millones en 2023. Gaitán advirtió que el alza del precio internacional del barril, que ya supera los $100 dólares, afecta no solo a automovilistas y transportistas, sino también al sector agropecuario. “La crisis nos golpea a todos, sin importar banderas políticas. No es momento de dudar, es momento de actuar”, enfatizó, solicitando que su intervención sea remitida al Ministerio de la Presidencia y que el Ministerio de Economía y Finanzas publique el listado de exoneraciones e incentivos fiscales que no están siendo efectivos. El diputado concluyó que, de recuperarse los fondos perdidos por evasión fiscal, el país tendría la capacidad de cubrir el gasto de un subsidio al combustible en este momento crítico.

Qué dice el Gobierno

Durante su participación en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, adelantó este martes que el Gobierno sí tiene un plan para mitigar el aumento del combustible a raíz del conflicto en Medio Oriente. “Este ministro ha estado trabajando 24/7. Casualmente estoy evaluando cómo están los mercados. Hemos desarrollado fórmulas matemáticas con regresiones y algoritmos para verificar específicamente a qué niveles y cuánto sube el petróleo, y cómo todo esto afecta los derivados del petróleo, los alimentos, fertilizantes, empleos y el producto interno bruto”, comentó. El ministro confesó que antes del viernes el país conocerá públicamente las medidas que tomará el Gobierno Ejecutivo y que, posteriormente, recomendará a los demás órganos del Estado y al sector privado.

Segundo aumento