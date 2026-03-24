¿Habrá subsidio al combustible?Diputado Gaitán dice que sí se evalúa

Durante el pleno de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional </a></b>de este martes, el <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-gaitan">diputado Eduardo Gaitán</a></b> anunció que la <b>Comisión de Economía y Finanzas</b>, que él preside, evalúa la posibilidad de establecer un subsidio al combustible frente al incremento de precios ocasionado por el conflicto en Medio Oriente.El diputado recordó que el presidente de la <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">República, José Raúl Mulino</a></b>, había descartado esta medida por limitaciones presupuestarias, pero subrayó que la comisión analiza alternativas para generar ingresos que permitan financiarla.<i><b>'Actualmente evaluamos qué exoneraciones e incentivos fiscales no están dando resultados, con el fin de encontrar una renta sustitutiva y darle a la población panameña un subsidio al combustible'</b></i>, señaló Gaitán.