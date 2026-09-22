Delitos sexuales: denuncias aumentan 13% en Panamá, informa el procurador Luis Gómez

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, destacó la mañana de este martes 22 de septiembre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y protección frente a los delitos sexuales, durante la presentación del informe de valoración institucional sobre la respuesta de la Arquidiócesis de Panamá ante las denuncias de abusos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables.

Gómez señaló que este tipo de ejercicios permiten examinar las actuaciones realizadas, hacer visibles las respuestas adoptadas por las instituciones e identificar los aspectos en los que todavía es necesario avanzar para fortalecer una cultura de prevención y protección.

“Frente a situaciones de esta naturaleza, todas las entidades están llamadas a actuar con responsabilidad”, afirmó el procurador, quien añadió que deben establecerse mecanismos adecuados de prevención y detección y, cuando los hechos puedan constituir delitos, propiciar la intervención oportuna de las autoridades competentes para su investigación.

Durante su intervención, Gómez presentó cifras del Ministerio Público correspondientes al periodo comprendido entre enero y agosto de 2026.

Según los datos expuestos, en ese periodo se registraron 4,599 denuncias por delitos contra la libertad y la integridad sexual a nivel nacional, frente a las 4,072 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento del 13% en las denuncias.

Del total registrado en 2026, 253 denuncias correspondieron al delito de corrupción de personas menores de edad, cifra que representa un aumento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior.

Gómez indicó además que el 78% de las víctimas de delitos sexuales denunciados son menores de edad. Dentro de este grupo, el rango de edad con mayor cantidad de denuncias corresponde a adolescentes de 15 a 17 años, que representan el 42% de las víctimas.

El procurador pidió, sin embargo, interpretar estas cifras con cautela y responsabilidad, al advertir que un aumento en el número de denuncias no necesariamente significa, por sí solo, un incremento equivalente en la ocurrencia de estos delitos.

Explicó que el aumento también puede estar relacionado con una mayor disposición de las víctimas, sus familiares o personas de su entorno para comunicar los hechos, así como con una mayor confianza en las instituciones y en los mecanismos establecidos para recibir y atender estas denuncias.

Gómez destacó que la respuesta institucional debe garantizar un tratamiento respetuoso de las víctimas y contribuir a la identificación de los hechos y de sus posibles responsables.