Ulloa: nueve casos de abuso contra menores fueron reportados en la iglesia Católica

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, afirmó la mañana de este martes 22 de septiembre que se han reportado nueve casos de abusos contra menores de edad, de los cuales “solo cinco llegaron hasta el final”.

Además, dijo que de esos cinco casos los responsables fueron separados de su cargo.

El arzobispo tambié pidió perdón en nombre de la iglesia Católica por el sufrimiento de las víctimas.

Ulloa detalló que 18 sacerdotes en los últimos 25 años han sido separados de la iglesia Católica panameña por cometer actos impuros, y delitos contra el patrimonio.

“Ante el abuso no podemos guardar silencia”, destacó Ulloa.

Además, plateó que la iglesia Católica en Panamá desea recibir las denuncias y que sea con seriedad y respeto a las víctimas.

Ulloa enfatizó que la protección de niños y niñas debe estar por encima de cualquier institución, al referirse a las acciones de la Iglesia Católica frente a los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes.

Las declaraciones de Ulloa se dieron durante la presentación del informe de valoración institucional sobre la respuesta de la Arquidiócesis de Panamá ante las denuncias de abusos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables, elaborado por una Comisión de Transparencia.

“Todos queremos que cada niño, cada niña pueda crecer protegido, respetado, querido y libre de cualquier forma de abuso o violencia”, manifestó el arzobispo.

Ulloa sostuvo que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre las familias, el Estado, las instituciones educativas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las comunidades de fe.

“La protección de la niñez está por encima de cualquier institución y nos corresponde a todos”, afirmó.

El arzobispo también agradeció a los integrantes de la Comisión de Transparencia por el trabajo realizado y destacó que la valoración se desarrolló con independencia y rigor profesional.

Según Ulloa, el proceso implicó la revisión de documentos, procedimientos y decisiones, así como la reconstrucción de procesos y el análisis de los avances y aspectos que la Arquidiócesis todavía debe corregir.

“Desde el inicio hemos querido que se realizara este trabajo en plena libertad”, señaló.

Explicó que la Arquidiócesis de Panamá solicitó la valoración con el propósito de conocer cómo había actuado la institución frente a estas situaciones y determinar qué aspectos podían mejorarse.

“Queríamos conocer la verdad de cómo hemos hecho las cosas para mejorar”, expresó Ulloa.

El arzobispo reconoció que, aunque la Iglesia ha trabajado en esta materia, existían aspectos que debían ser identificados y corregidos.

“Conscientes de que hemos hecho el trabajo, pero nos faltaban cosas, qué mejor que profesionales independientes nos pudieran diagnosticar cómo podemos mejorar”, manifestó.

Ulloa reiteró que uno de los principales objetivos de este proceso es fortalecer el cuidado y la protección de niños y niñas dentro de los espacios vinculados a la Iglesia.

“Para mí es lo más importante, el cuidado de los niños y de las niñas”, afirmó.

Al finalizar su intervención, el arzobispo sostuvo que actuar correctamente constituye también una responsabilidad personal: “No hay mejor forma de dormir bien que hacer las cosas bien”.