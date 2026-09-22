Trump amenaza con usar la fuerza militar en Latinoamérica para proteger intereses de Estados Unidos

El presidente Donald Trump advirtió este martes 22 de septiembre que su país está dispuesto a utilizar su poderío militar en Latinoamérica si considera que sus intereses nacionales están amenazados, reportaron AFP y la DW.

Durante su intervención ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Trump hizo referencia a las acciones emprendidas por su administración en Venezuela y afirmó que Estados Unidos no permitirá que amenazas contra el país se afiancen en el continente americano.

“Todos ustedes han oído nuestras acciones en Venezuela, son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano”, declaró Trump según la DW.

El mandatario dijo que, si lo considera necesario, Washington utilizará su capacidad militar para proteger sus intereses nacionales.

Trump insistió además en el mensaje de fortaleza de su administración al afirmar que “Estados Unidos ha vuelto” y que el país es “más poderoso que nunca”.

Otro de los temas abordados por Trump durante su discurso fue el narcotráfico y la situación de seguridad en México.

El presidente estadounidense afirmó que México debe recuperar el control de su territorio frente a los cárteles y cuestionó que Estados Unidos comparta una extensa frontera con zonas que, según su caracterización, están bajo control de organizaciones criminales.

“México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, sostuvo Trump.

Las declaraciones se produjeron en un discurso en el que el mandatario también destacó los resultados económicos que atribuyó a su administración y aseguró que Estados Unidos tiene por delante un “futuro brillante”.

Trump también se refirió a Cuba y aseguró que el régimen comunista de la isla está sometido a una presión que, según dijo, es la mayor que ha enfrentado.

“Cuba caerá”, afirmó el presidente estadounidense, sin precisar cómo ocurriría ese cambio.

Trump sostuvo que su gobierno busca un “cambio fundamental” en Cuba y calificó al Estado cubano como uno que “ha fracasado por completo”.