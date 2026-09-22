Panamá Sub-17 aterriza en España: arranca la gira previa al Mundial de Catar

La selección de Panamá Sub-17 ya se encuentra en territorio español para dar inicio a su gira amistosa en miras de prepararse para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El grupo conformado por 24 jugadores y entrenadores, encabezado por Felipe Baloy, llegó a tierras españolas en horas de la noche del pasado lunes 21 de septiembre. Una vez instalados en el hotel de concentración, el equipo pudo descansar para arrancar de lleno la gira de preparación.

Para este martes 22 de septiembre, el equipo tenía en su cronograma una primera sesión de recuperación en el gimnasio del hotel de concentración tras su larga travesía, mientras que en horas de la tarde tendrían su primer entrenamiento de campo con el grupo al completo.

El calendario de partidos para esta gira en España sufrió un pequeño cambio, pero no cambia al completo los planes de los dirigidos por Baloy. La selección de Vietnam no pudo asistir al cuadrangular y en su lugar el combinado panameño enfrentará al CF Tortosa Ebre, equipo conformado por jugadores Sub-20 y Sub-21.

El primer partido será este jueves 24 septiembre frente a la selección de Australia, posteriormente se medirá a Marruecos el sábado 26 de septiembre, y por último al equipo CF Tortosa Ebre el martes 29 de septiembre. Todos los encuentros se jugarán en el Mediterranean Sport Hub Salou, en España.