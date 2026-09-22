Informe de Calidad de vida: Panamá avanza, pero las brechas persisten

La calidad de vida en Panamá muestra avances en algunos indicadores, pero también brechas que permanecen abiertas y afectan de manera desigual a la población. Esa es una de las principales conclusiones del IX Informe de Calidad de Vida, presentado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y los aliados del observatorio Panamá, ¡cuéntame!.

El diagnóstico, que analiza datos correspondientes al período 2023-2025 y utiliza información oficial de instituciones nacionales y organismos internacionales, da seguimiento a indicadores vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas nacionales al 2030.

El estudio organiza la situación del país en dos grandes ámbitos: el Activo de las Personas, que comprende educación, salud, empleo, seguridad ciudadana e inclusión financiera, y el Hábitat Urbano, que incluye vivienda y servicios públicos, medio ambiente, movilidad urbana y espacios públicos.

“Hoy no venimos a presentar un informe más. Venimos a poner evidencia sobre la mesa”, afirmó el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino.

Se trata, añadió, de “evidencia para entender dónde estamos, qué está funcionando y, sobre todo, dónde Panamá no puede seguir aceptando los mismos resultados”.

Un país que envejece

Panamá atraviesa una transición demográfica acelerada. El Censo de 2023 registró 4,064,780 habitantes y la tasa de crecimiento poblacional pasó de 2.6% en 1990 a 1.2% en 2023, con proyecciones de una nueva reducción hacia 2050.

Al mismo tiempo, la población de 60 años o más aumentó de 7% en 1980 a 14% en 2023 y podría alcanzar el 24% en 2050. La esperanza de vida llegó a 80 años en 2025, un avance que plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud, pensiones, cuidados y protección social.

Desigualdad y exclusión educativa

Aunque las tasas de pobreza registraron una leve disminución, las desigualdades territoriales continúan siendo profundas.

El coeficiente de Gini se ubicó en 0.50 en 2024. El 10% de mayores ingresos concentró el 39% de los ingresos, frente al 1.1% del 10% de menores ingresos.

En educación persisten rezagos en acceso, infraestructura y financiamiento. En 2024, 139,913 menores quedaron fuera de las aulas, de los cuales 66,896 correspondían a jóvenes de educación media.

Además, el 31.4% de los niños de entre 0 y 3 años no recibía atención temprana.

Salud: avances y brechas

El sistema sanitario enfrenta una transición hacia una mayor incidencia de enfermedades crónicas. La mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y problemas respiratorios pasó de 252.7 a 287.9 por cada 100,000 habitantes entre 2015 y 2024.

La mortalidad materna alcanzó 51.9 por cada 100,000 nacimientos en 2024, por encima de la meta de 32.5 establecida para 2030. En las áreas rurales, la atención especializada de partos cayó al 84%.

En salud mental, la tasa de suicidios llegó a 3.5 por cada 100,000 habitantes. En los hombres alcanzó 6.2, casi ocho veces la registrada entre las mujeres. El informe señala la necesidad de aplicar la Ley 364 de 2023.

Como contrapunto, la fecundidad adolescente se redujo 48% entre 2015 y 2024.

Sin embargo, el gasto público en salud representa apenas 3.0% del PIB, la mitad del 6% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Informalidad y dificultades para encontrar empleo

El mercado laboral mantiene una marcada división entre empleo formal e informal. En 2025, la informalidad alcanzó el 47.1% de la población ocupada no agrícola, equivalente a 784,990 personas.

Los jóvenes enfrentan dificultades particulares. El 15.1% de las personas entre 15 y 24 años no estudiaba, trabajaba ni recibía capacitación. Entre las mujeres, el porcentaje subía a 18.8%.

Además, más del 70% de los trabajadores formales percibía salarios inferiores a B/.1,000 mensuales.

Más acceso a servicios financieros

Entre los avances destacados por el informe figura la inclusión financiera.

El acceso a cuentas financieras entre adultos de 15 años o más aumentó de 45% a 64.1%. El uso de pagos digitales pasó de 36.4% a 52.1%, mientras que el ahorro en instituciones financieras aumentó de 15.1% a 32.9%.

Delitos y homicidios al alza

La seguridad ciudadana continúa entre las principales preocupaciones. La tasa de delitos denunciados aumentó de 2,239.2 por cada 100,000 habitantes en 2023 a 2,286.9 en 2025.

La tasa de homicidios también subió, de 12.4 a 12.9 en ese período.

El informe señala, además, que la violencia doméstica mantiene un peso importante dentro de las denuncias y que persisten las presiones sobre el sistema penitenciario.

Vivienda: una brecha mayor cuando se suman los servicios

El déficit habitacional nacional se redujo a 8.5% en 2025, equivalente a unas 112,715 viviendas.

Sin embargo, al incorporar las carencias de agua potable, saneamiento y electricidad, el déficit habitacional ampliado alcanza 24.3%, unas 322,755 viviendas.

Las mayores carencias se concentran en las comarcas indígenas y en territorios con mayores rezagos socioeconómicos.

En materia ambiental, Panamá mantiene una cobertura forestal de 62.2% del territorio y una superficie marina protegida equivalente al 54.4% en 2025.

No obstante, la participación de las energías renovables en el consumo final cayó de 30.5% en 2015 a 24.8% en 2023.

Más vehículos y presión sobre la movilidad

Entre 2015 y 2024, el parque vehicular aumentó 28% y superó el millón de vehículos. Los automóviles particulares crecieron 41% y las motocicletas 50%.

El transporte público registró una recuperación. Los pasajeros movilizados por MiBus y Metro aumentaron 4.8% entre 2024 y 2025.

Pero la accidentalidad continúa elevada. En 2025 se contabilizaron 52,812 accidentes, equivalentes a 145 diarios, aproximadamente seis por hora o uno cada diez minutos.

Alimentación, empleo y salud: la percepción ciudadana

El informe incorpora un estudio de percepción ciudadana realizado por Gallup de Panamá para la CCIAP. La encuesta reunió 1,238 entrevistas en las 10 provincias y la comarca Ngäbe Buglé, entre el 12 de agosto y el 1 de septiembre de 2026.

El margen de error muestral es de ±2.8 puntos porcentuales, con un nivel de confianza de 95%.

Uno de los datos más relevantes es que 47% de los hogares afirmó haber comido menos de tres veces al día durante el último mes por falta de dinero para comprar alimentos.

La proporción alcanzó 74% en los hogares de las comarcas indígenas y 51% entre los hogares de nivel socioeconómico bajo, frente a 21% en los de nivel alto.

El empleo también refleja una percepción de dificultad. El 83% de los panameños considera difícil encontrar trabajo en el país.

Entre quienes trabajan, 44% manifestó estar insatisfecho con su situación laboral y 47% señaló que su salario no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

En salud, solo el 27% de los encuestados dijo estar satisfecho con los servicios del país. La satisfacción fue de 22% en el área metropolitana y de 32% en el resto del territorio.

La inseguridad también muestra una diferencia entre percepción y experiencia. El 71% percibe al país como inseguro, mientras 16% afirmó haber sido víctima de un delito durante los últimos 12 meses.

Un desafío que atraviesa varios frentes

Al presentar las conclusiones, Renán Arjona, coordinador del Observatorio Panamá, ¡cuéntame!, resumió el diagnóstico: “Panamá no enfrenta un solo problema de calidad de vida, sino un conjunto de desafíos que se refuerzan mutuamente: pobreza, desigualdad territorial, exclusión educativa, informalidad laboral, brechas en salud, inseguridad, carencias habitacionales, congestión urbana y riesgos ambientales”.

“El reto no es solo crecer económicamente, sino convertir ese crecimiento en oportunidades, capacidades y bienestar sostenible para toda la población, cerrando las brechas territoriales”, agregó.