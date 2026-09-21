Los hechos que marcaron la actualidad de Panamá y el mundo este 21 de septiembre

Panamá y el mundo estuvieron marcados este lunes 21 de septiembre por una agenda informativa que incluyó investigaciones contra exfuncionarios, reconocimientos para la capital panameña, fútbol, música y noticias del entretenimiento internacional.

-La Contraloría General de la República mantiene bajo seguimiento los casos de los exministros José Alejandro Rojas Pardini y Roger Tejada. En el caso de Rojas Pardini, la entidad adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos por hasta $774,462.64; mientras que, en el proceso relacionado con Tejada, remitió al Ministerio Público un informe de auditoría del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, que establece una posible responsabilidad por $116,498.67, sin que hasta ahora se haya dictado una medida precautoria.

-La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) puso en marcha este lunes 21 de septiembre un Plan de Contención de Gastos Operativos para fortalecer la estabilidad financiera de la institución. Entre las medidas se contempla reducir viáticos y viajes, limitar gastos en publicidad y eventos, controlar el uso de teléfonos institucionales y disminuir el consumo de energía eléctrica y papelería.

-La Ciudad de Panamá ocupó el quinto lugar entre las ciudades de América Latina y el Caribe en el Global Cities Index 2026 de Oxford Economics. La capital panameña quedó en el puesto 280 entre las 1,000 ciudades evaluadas a nivel mundial, en un análisis que tomó en cuenta economía, capital humano, calidad de vida, medioambiente y gobernanza.

-La selección de Panamá ya tiene a sus primeros jugadores en India, donde enfrentará al equipo nacional de ese país este viernes 25 de septiembre en el Sree Kanteerava Stadium, en Karnataka. Bajo la dirección de Thomas Christiansen, entre los futbolistas que ya se encuentran en territorio indio están Marcos de León, del Sporting San Miguelito, y Daivis Murillo, del Plaza Amador.

-Los Rabanes sumaron un nuevo reconocimiento internacional al ganar el premio a ‘Mejor Canción de Reguetón’ en los Premios Estela de la Música Centroamericana. La agrupación panameña fue reconocida por “La Máskara”, sencillo realizado junto a los puertorriqueños Lennox y Charlee Way.

-CNN quedó fuera de la cobertura del viaje de Donald Trump a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, luego de un veto impuesto por la Casa Blanca. Ante esta decisión, las otras cadenas de televisión optaron por no sustituir al equipo de CNN.

-Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, California. El joven había seguido los pasos de su madre y desarrollado una carrera como modelo en la industria de la moda.