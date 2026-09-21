Panamá plantea una estrategia regional conjunta de IA y Semiconductores

En el marco de una mesa redonda de alto nivel organizada por el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, propuso este lunes articular de manera conjunta entre los países de América Latina y el Caribe una estrategia regional de Inteligencia Artificial (IA), así como una de Microelectrónica y Semiconductores.
Durante la reunión, que contó con la participación del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, mandatarios de la región y líderes de gigantes tecnológicos como Google, Anthropic y OpenAI, Mulino subrayó la determinación de Panamá de liderar y adaptarse a los cambios disruptivos globales.
“Hay momentos en que un país debe decidir si observa una transformación o si se prepara para ser parte de ella. Panamá ha decidido ser parte de esta”, afirmó el mandatario al destacar que la nación ya cuenta con estrategias nacionales formuladas en ambas materia.
En su intervención, el mandatario panameño explicó que el país avanza en el desarrollo de capacidades clave como computación avanzada, ciberseguridad y biotecnología.
Señaló que estas herramientas están transformando la productividad y competitividad a nivel global, por lo que resulta imprescindible invertir en la formación de recurso humano especializado en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y semiconductores.
“Queremos preparar a nuestros jóvenes tanto para participar de la economía que viene como para ayudar a construirla”, enfatizó Mulino, añadiendo que la IA se está integrando progresivamente a la educación, la plataforma logística y los servicios públicos.
Asimismo, resaltó los avances del programa Panamá Conecta, iniciativa orientada a consolidar una sola puerta digital de trámites gubernamentales basada en la interoperabilidad institucional, la reducción de burocracia y la facilitación para el emprendimiento y la inversión privada.
El presidente panameño hizo hincapié en la posición estratégica de Panamá no solo para el transporte marítimo y de mercancías, sino también para la infraestructura de datos.
Actualmente, el país alberga el paso de siete cables submarinos de fibra óptica, a los que se sumarán nuevos proyectos de conectividad anunciados por la tecnológica Google.
Esta infraestructura, sumada a una economía dolarizada, una plataforma logística de clase mundial y disponibilidad energética competitiva, posiciona a Panamá como un punto de encuentro ideal entre tecnología, talento e inversión.
“Hace más de un siglo, Panamá puso su posición geográfica al servicio del mundo. El Canal conectó océanos, acercó mercados y transformó el comercio global. Nuestra generación tiene ahora la oportunidad de construir sobre ese legado: desarrollar nuestro talento, aprovechar la inteligencia artificial, construir confianza digital y utilizar nuestra conectividad y nuestra posición geográfica para insertar a Panamá en las industrias que están definiendo este siglo”, concluyó.
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