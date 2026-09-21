Luis de la Fuente renueva con la selección de España hasta 2032

La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes la renovación del seleccionador absoluto, Luis de la Fuente, hasta 2032, tras la victoria de España en el reciente Mundial.

Dos meses y dos días después de conseguir el segundo título mundial para España frente a Argentina, la directiva federativa consensuó la ampliación del contrato por el que el técnico riojano, que llegó al cargo en diciembre de 2022, seguirá al frente de la Roja en el Mundial de 2030, que España organizará junto a Marruecos y Portugal, y en la Eurocopa de 2032.

“Buscamos un proyecto de estabilidad y confianza. Es una propuesta basada en la confianza en Luis de la Fuente y en el proyecto deportivo que lidera, para un ciclo de competición de varios años y competiciones importantes”, dijo el presidente de la RFER, Rafael Louzán, ante la directiva.

Según informó la RFEF, Louzán resaltó: “Estamos hablando del seleccionador más laureado de la historia de la selección y después de catorce años en nuestra casa es algo que Luis de la Fuente merece, un futuro largo en la RFEF”, antes de participar en un acto en que se presentará el acuerdo.

.La RFEF anunció también que su directiva aprobó igualmente la renovación hasta 2029 de Jesús Velasco como seleccionador absoluto de fútbol sala, que ocupa el cargo desde noviembre de 2024 y el pasado febrero se proclamó campeón de Europa frente a Portugal.

Luis de la Fuente, que tenía contrato hasta 2028, ha ganado como seleccionador absoluto de España la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024 y el reciente Mundial 2026, además de un subcampeonato de Liga de Naciones en 2025.

El técnico de Haro (La Rioja, 1961) llegó a la RFEF para ponerse al frente de la selección sub-19 a mediados de 2013, después de haber dirigido al Alavés, entonces en Segunda B, al principio de la Liga 2011-2012.

Tras la rescisión de su contrato con el equipo vitoriano y unos meses fuera de los banquillos, De la Fuente encontró en prensa un anuncio en el que la RFEF buscaba un entrenador para sus categorías inferiores, se presentó y fue el elegido. Trece años después, ha dirigido a España hasta su segunda estrella mundial.

Su primer título en las categorías inferiores de la selección fue el Europeo sub-19 en 2015, con un equipo en el que estaban ya campeones del mundo este año como Unai Simón, Rodri y Mikel Merino, y tres años más tarde ganó los Juegos Mediterráneos en categoría sub-18. De ahí saltó a selección sub-21, con la que en 2019 ganó el Europeo frente a Alemania.

Tras el Mundial de Catar 2022 y la marcha de Luis Enrique, después de la eliminación de España en octavos, por penaltis, frente a Marruecos, la RFEF, entonces presidida por Luis Rubiales, contó con él para ocupar el cargo de técnico absoluto en el que seguirá hasta 2032.