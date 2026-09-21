Reconfiguración de los circuitos electorales arranca su segundo debate

El pleno de la Asamblea Nacional inició este lunes 21 de septiembre el segundo debate del proyecto de Ley 700 que reconfigura los circuitos electorales. La propuesta que fue presentada por el Tribunal Electoral (TE) fue subido en el orden del día para su discusión.

Minutos después de haberse iniciado el debate, la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, decretó un receso hasta mañana a las 3:30 de la tarde para permitir la comparecencia de los magistrados del TE.

Esta iniciativa deroga la Ley 299 de 5 de mayo de 2022 para reorganizar la división territorial en 41 circuitos electorales. La propuesta contempla la eliminación de un diputado en los circuitos 8-2 (San Miguelito), 8-3 y 8-4 (Ciudad de Panamá). En consecuencia, la provincia de Panamá, que actualmente elige 25 diputados, con la configuración propuesta elegirá 23, lo que representa una disminución de dos curules.

Los circuitos 13-1 (Arraiján) y 13-4 (La Chorrera) que pertenecen a la provincia de Panamá Oeste elegirán un diputado adicional cada uno, como resultado del incremento de su población electoral. El resto de los circuitos uninominales de la provincia mantienen su configuración actual.

El trámite del documento avanzó hacia el pleno luego de superar la etapa de primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presidida por el diputado Benicio Robinson instancia donde la representación técnica de la entidad absolvió consultas sobre la transición de circuitos binominales a uninominales antes de que la cámara legislativa aprobara el cambio en la agenda del día a solicitud de los parlamentarios para abordar el análisis de la distribución territorial.