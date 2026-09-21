Google, Apple e Intel muestran interés en las más de 700 obras de inversión en Panamá

Google, Apple Inc., Intel Corporation, Ericsson Inc., Mitsubishi Corp. Americas, PepsiCo Inc. y Pfizer expresaron su interés en continuar invirtiendo y expandiendo sus operaciones en Panamá. Las declaraciones se dieron en el marco de una reunión oficial en Nueva York, con el presidente de la República, José Raúl Mulino, este lunes con directivos de empresas estadounidenses integradas en el Consejo de las Américas. El foro empresarial tuvo como eje central la presentación del plan de reactivación económica de Panamá y la cartera de infraestructura del país, destacando el desarrollo y ejecución de más de 700 obras públicas impulsadas por el Gobierno Nacional.

Confianza

Andrés Gluski, presidente de la Junta Directiva del Consejo de las Américas, resaltó la gestión económica y el avance en proyectos clave que posicionan a Panamá como un destino competitivo para la inversión extranjera. “Su administración ha puesto en ejecución más de 700 obras, incluyendo hospitales, carreteras y sistemas de agua potable, además de proyectos estratégicos como la tercera línea del Metro y el cuarto puente sobre el Canal”, señaló Gluski ante los ejecutivos del sector tecnológico e industrial. Asimismo, la organización destacó hitos en la gestión gubernamental como la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), la reducción de la migración irregular en la selva del Darién y el fortalecimiento reputacional de la nación tras su salida de las listas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales.

Proyectos estratégicos

Durante su intervención, el mandatario panameño detalló que, tras un periodo dedicado a ordenar las finanzas públicas y estabilizar el sistema financiero y de seguridad social, el país entra en una fase de aceleración de obras públicas e infraestructuras de gran calado. “Este año vamos por más, con planes de inversiones en infraestructura de carreteras, hospitales, puentes, unos que se están construyendo y otros que vendrán. Invito al empresariado norteamericano a participar en estos proyectos”, afirmó Mulino al dirigirse a los altos ejecutivos presentes. Entre los proyectos priorizados para la dinamización económica sobresalen:

Seguridad hídrica y saneamiento: La construcción de los anillos hidráulicos para Panamá Este y Panamá Norte, junto a la licitación de dos plantas potabilizadoras para la región de Azuero.

Conectividad ferroviaria y logística: El proyecto del tren Panamá-David, cuya estructuración e inicio de obras se proyectan para la actual gestión gubernamental.

Soberanía energética y portuaria: La reciente adquisición del 40% restante de Petroterminal de Panamá —lo que convierte a la operadora del oleoducto interoceánico en una empresa 100% estatal—, además del desarrollo de dos nuevos megapuertos.

Carro de inversiones del Canal de Panamá: Un plan estimado en $8,500 millones para los próximos años, que incluye un corredor logístico y el embalse en Río Indio.