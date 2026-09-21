Rubén Blades no se guardó nada: Descubre lo que dijo de la reunión entre Lombana y Martinelli

El cantautor, abogado y político panameño Rubén Blades dedicó su más reciente entrega en su columna personal Contra Peso a analizar las fuertes repercusiones del controvertido encuentro sostenido en Colombia entre el presidente del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, y el expresidente condenado por corrupción, Ricardo Martinelli. El análisis del artista panameño surge tras la revelación pública de una reunión que ocurrió semanas antes de manera reservada, en la que el excandidato presidencial de MOCA viajó a Colombia —país donde Martinelli se encuentra refugiado— para mantener un acercamiento directo con el exmandatario. La filtración de la noticia ha provocado un severo estremecimiento en la opinión pública y en el escenario político nacional.

El impacto sobre la narrativa

Blades hace hincapié en la profunda desconexión entre el discurso político promovido por el partido MOCA y sus acciones recientes. A su juicio, la noticia ha sido un golpe contundente para los simpatizantes y electores que depositaron su confianza en la propuesta del “otro camino”. “Imagino que los más afectados por el anuncio son aquellos que jamás creyeron que el ‘otro camino’ planteado en el discurso político del candidato Lombana lo llevaría a reunirse con la persona a la que, en incontables ocasiones, ha denunciado y catalogado como corrupta”, enfatizó el cantautor. Para Blades, la tardía reacción y el comunicado posterior emitido por la directiva de MOCA, a través de su secretario oficial Mario Pinzón, lejos de brindar respuestas claras, ha desatado una ola de especulaciones y dudas sobre las verdaderas motivaciones de la reunión. Cuestionó severamente por qué el encuentro no fue comunicado con transparencia a la ciudadanía desde un principio y si la dirigencia del partido asumió erróneamente que una cita de tal magnitud pasaría desapercibida en el ámbito público.

Crítica a los argumentos

Ante las justificaciones del partido opositor, que sostuvo que “escuchar no es pactar” y que la reunión formó parte de un ciclo de consultas legislativas para discutir modificaciones al Código Electoral con líderes partidarios, Blades argumentó que dicha defensa resulta insuficiente e insostenible. El político y compositor planteó una serie de interrogantes directas dirigidas a la dirigencia del partido: ¿Ha continuado ese supuesto ciclo de acercamientos? ¿Con qué otros expresidentes o dirigentes políticos se ha reunido Lombana, en qué fechas y cuáles han sido los resultados concretos? La falta de detalles sobre estos encuentros pone en tela de juicio la política de transparencia que MOCA afirma enarbolar.

Opacidad y costo político