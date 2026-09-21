Panamá propone sumar a Kenia en el Tratado de Neutralidad del Canal

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo este lunes 21 de septiembre una serie de reuniones bilaterales con autoridades de Kenia, para impulsar la adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal, la transformación digital y la cooperación en materia de paz entre América Latina, África y Medio Oriente, esto en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
De igual forma, el canciller mantuvo conversaciones con la Organización de Cooperación Digital y las Naciones Unidas (ONU).
En el espacio de concertación política con el Secretario del Gabinete para Asuntos Exteriores y de la Diáspora de Kenia, Musalia Mudavadi, la delegación panameña planteó formalmente la solicitud para que la nación africana considere su adhesión al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.
Asimismo, ambas partes exploraron la firma de un acuerdo marítimo orientado a facilitar el acceso de buques con bandera nacional a puertos kenianos, aprovechando la ubicación de dicho país como puerta de entrada al comercio de África Oriental.
Durante las conversaciones, se propuso además establecer una concurrencia diplomática panameña en territorio keniano e invitar a su homólogo al Foro Económico Panamá–CAF programado para enero de 2027.
Paralelamente, el canciller abordó la agenda tecnológica junto a la secretaria general de la Organización de Cooperación Digital, Deemah AlYahya, con miras a iniciar el proceso de evaluación formal para incorporar a Panamá a este bloque multilateral de 24 naciones.
La iniciativa busca atraer inversiones extranjeras en inteligencia artificial y consolidar la infraestructura logística digital del país como nexo de interconexión regional.
Tras la entrega de la documentación requerida por parte del organismo, las autoridades locales elaborarán el expediente técnico que será sometido a la consideración del presidente de la República, José Raúl Mulino.
Por otro lado, la agenda oficial incluyó un diálogo con el alto representante de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos, en el cual se examinaron mecanismos de prevención de conflictos, promoción del diálogo interreligioso y fortalecimiento de la ética comunitaria.
Estas gestiones multilaterales buscan consolidar la política de neutralidad del país mediante la posible incorporación de Kenia al Tratado de Neutralidad del Canal, un instrumento internacional que cuenta con la adhesión de más de 40 naciones, entre las que destacan Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, dedicadas a respaldar el régimen de libre tránsito por la vía interoceánica.
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