Cadenas de televisión dejan de cubrir eventos tras veto de la Casa Blanca a CNN

CNN tenía asignada la cobertura de Donald Trump durante su viaje a Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero fue retirada de esa función tras el veto impuesto por la Casa Blanca.

Ante esta situación, las otras cadenas decidieron no sustituir al equipo de CNN.

Bryan Boughton, jefe de la oficina de Fox News en Washington y actual responsable del TV pool, comunicó que no habría un equipo de reemplazo para cubrir los eventos presidenciales bajo este sistema.

La decisión se toma después de que Trump anunciara el viernes que CNN, MS NOW y Politico quedarían excluidos de la Casa Blanca, acusando a estos medios de publicar lo que calificó como “fake news”.

Los periodistas de las tres organizaciones fueron posteriormente impedidos de ingresar al recinto y sus credenciales fueron retiradas.

El conflicto escaló este lunes cuando CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda federal contra Trump y funcionarios de su administración.

Los medios argumentan que la medida viola las protecciones constitucionales relacionadas con la libertad de prensa y el debido proceso, y solicitaron una orden judicial para recuperar el acceso a la Casa Blanca, menciona ABC News.

Las cinco cadenas que forman el TV pool emitieron además una declaración conjunta en la que defienden el acceso del público a información independiente sobre el Gobierno y cuestionaron que una administración pueda restringir a un medio debido a su cobertura.

Según The Washington Post, la suspensión significa que no habrá una señal televisiva conjunta habitual acompañando a Trump durante sus actividades presidenciales, aunque otros periodistas podrán continuar cubriendo los acontecimientos por sus propios medios.

La Casa Blanca también seguirá produciendo y distribuyendo imágenes oficiales de las actividades del presidente.

Tras esta decisión, se aumenta la preocupación sobre cómo los medios estadounidenses cubrirán los actos presidenciales mientras continúa el conflicto entre la administración y varias organizaciones periodísticas.