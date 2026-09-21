Contraloría congela cuentas a los exministros Roger Tejada y José A. Rojas Pardini

La Contraloría General de la República congeló tiempo atrás cuentas bancarias del exministro de Gobierno Roger Tejada Bryden por un monto aproximado de $700 mil, según conoció La Estrella de Panamá de una fuente de la institución. El congelamiento no es reciente. La fuente precisó que la actuación forma parte de un proceso que continúa en curso y dentro del cual todavía se adelantan diligencias. Tejada llegó al Ministerio de Gobierno en octubre de 2022, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, y permaneció al frente de la cartera hasta el final de ese gobierno. La actuación sobre su patrimonio se inscribe en un grupo más amplio de procesos que mantiene abiertos la Contraloría. De acuerdo con la fuente consultada, entre los expedientes existen casos relacionados con funcionarios y exfuncionarios del gobierno anterior, pero también con servidores de la actual administración.

Segundo Caso

La Contraloría también informó de la adopción de medidas precautorias sobre bienes y fondos contra el exministro Consejero, José Alejandro Rojas Pardini, por un monto de hasta $774.462.64. La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 2927-2026-DNA/MP, del 17 de septiembre de 2026, luego de evaluaciones peliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense. Entre los bienes secuestrados se encuentran fondos, vehículos y otros activos, hasta alcanzar el monto preliminar determinado en la Resolución. La Contraloría explicó que estas acciones son de carácter precautorio y responden a los procedimientos previstos por la legislación para resguardar el patrimonio del Estado.

Auditorías entregadas