MOP destinará B/.337.6 millones a proyectos llave en mano durante 2027

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) prevé destinar B/.337.6 millones a proyectos bajo la modalidad llave en mano durante 2027, según la sustentación presupuestaria presentada ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La cifra representa el 36.9% de los B/.915.5 millones recomendados para el programa de inversiones de la institución y convierte a este mecanismo de contratación en el principal receptor de los recursos destinados a obras públicas durante el próximo año. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, explicó que la propuesta presupuestaria del MOP para 2027 asciende a B/.953.9 millones, sin incluir las transferencias canalizadas hacia el Metro de Panamá. Del monto institucional, aproximadamente el 96% será utilizado para inversiones y los restantes B/.38.4 millones para funcionamiento. Los proyectos llave en mano reciben su nombre porque el contratista asume diferentes etapas de la obra —como diseño, construcción y entrega— bajo un mismo contrato. La entidad contratante recibe el proyecto una vez concluido y listo para operar, de acuerdo con las condiciones previamente establecidas. Esta modalidad ha sido utilizada para ejecutar obras de infraestructura de gran escala y facilitar su financiamiento. Sin embargo, también implica compromisos presupuestarios que pueden extenderse durante varias vigencias fiscales, dependiendo de los términos establecidos en cada contratación.

Proyectos nuevos recibirán B/.176.8 millones

Después de los proyectos llave en mano, la segunda mayor asignación corresponde a las obras nuevas, para las cuales el MOP contempla B/.176.8 millones, equivalentes al 19.3% del presupuesto de inversión recomendado. Otros B/.123.1 millones, o el 13.4%, serán dirigidos a proyectos de continuidad. Este grupo comprende obras que ya se encuentran en desarrollo y requieren recursos para mantener su ejecución durante la vigencia fiscal de 2027. Además, los proyectos de continuidad incluidos en el programa Paso Firme recibirán B/.119.9 millones, equivalentes al 13.1% del total de inversiones. En conjunto, los proyectos llave en mano, las obras nuevas y ambas categorías de continuidad concentrarán más del 82% de los recursos de inversión solicitados por la institución. Los proyectos desarrollados mediante esquemas híbridos representarán el 6.2% del presupuesto, mientras que las asociaciones público-privadas (APP) absorberán otro 5.1%. La distribución también contempla B/.31.9 millones para proyectos llave en mano correspondientes a Paso Firme, un 3.5% del total, y B/.22.9 millones para atender puntos críticos, equivalentes al 2.5%.

Presupuesto contempla 178 proyectos

El plan de inversión presentado por el MOP contempla 178 proyectos distribuidos en seis programas. Las mayores partidas se concentran en mantenimiento y rehabilitación vial, construcción y mejoramiento de calles, así como construcción y rehabilitación de puentes. Para mantenimiento y rehabilitación vial se recomendaron B/.370.4 millones, equivalentes al 40.5% del presupuesto de inversión, distribuidos entre 115 proyectos. La construcción y rehabilitación de puentes recibiría B/.330.8 millones, o el 36.1%, para financiar 11 proyectos. Otros B/.160.5 millones se dirigirán a 39 iniciativas de construcción y mejoramiento de calles. Las asignaciones restantes incluyen B/.33.7 millones para infraestructura pública, B/.16.4 millones para construcción y rehabilitación de drenajes y B/.3.8 millones para el reordenamiento de la ciudad de Panamá. Durante su comparecencia, Andrade destacó que la inversión prevista busca garantizar la continuidad de obras existentes, iniciar nuevos proyectos y atender las necesidades de infraestructura vial en las provincias y comarcas del país.

¿Cuánto destinará el MOP a proyectos llave en mano en 2027?