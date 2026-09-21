MOP destinará B/.337.6 millones a proyectos llave en mano durante 2027

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) prevé destinar B/.337.6 millones a proyectos bajo la modalidad llave en mano durante 2027, según la sustentación presupuestaria presentada ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
La cifra representa el 36.9% de los B/.915.5 millones recomendados para el programa de inversiones de la institución y convierte a este mecanismo de contratación en el principal receptor de los recursos destinados a obras públicas durante el próximo año.
El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, explicó que la propuesta presupuestaria del MOP para 2027 asciende a B/.953.9 millones, sin incluir las transferencias canalizadas hacia el Metro de Panamá. Del monto institucional, aproximadamente el 96% será utilizado para inversiones y los restantes B/.38.4 millones para funcionamiento.
Los proyectos llave en mano reciben su nombre porque el contratista asume diferentes etapas de la obra —como diseño, construcción y entrega— bajo un mismo contrato. La entidad contratante recibe el proyecto una vez concluido y listo para operar, de acuerdo con las condiciones previamente establecidas.
Esta modalidad ha sido utilizada para ejecutar obras de infraestructura de gran escala y facilitar su financiamiento. Sin embargo, también implica compromisos presupuestarios que pueden extenderse durante varias vigencias fiscales, dependiendo de los términos establecidos en cada contratación.
Después de los proyectos llave en mano, la segunda mayor asignación corresponde a las obras nuevas, para las cuales el MOP contempla B/.176.8 millones, equivalentes al 19.3% del presupuesto de inversión recomendado.
Otros B/.123.1 millones, o el 13.4%, serán dirigidos a proyectos de continuidad. Este grupo comprende obras que ya se encuentran en desarrollo y requieren recursos para mantener su ejecución durante la vigencia fiscal de 2027.
Además, los proyectos de continuidad incluidos en el programa Paso Firme recibirán B/.119.9 millones, equivalentes al 13.1% del total de inversiones.
En conjunto, los proyectos llave en mano, las obras nuevas y ambas categorías de continuidad concentrarán más del 82% de los recursos de inversión solicitados por la institución.
Los proyectos desarrollados mediante esquemas híbridos representarán el 6.2% del presupuesto, mientras que las asociaciones público-privadas (APP) absorberán otro 5.1%.
La distribución también contempla B/.31.9 millones para proyectos llave en mano correspondientes a Paso Firme, un 3.5% del total, y B/.22.9 millones para atender puntos críticos, equivalentes al 2.5%.
El plan de inversión presentado por el MOP contempla 178 proyectos distribuidos en seis programas. Las mayores partidas se concentran en mantenimiento y rehabilitación vial, construcción y mejoramiento de calles, así como construcción y rehabilitación de puentes.
Para mantenimiento y rehabilitación vial se recomendaron B/.370.4 millones, equivalentes al 40.5% del presupuesto de inversión, distribuidos entre 115 proyectos.
La construcción y rehabilitación de puentes recibiría B/.330.8 millones, o el 36.1%, para financiar 11 proyectos. Otros B/.160.5 millones se dirigirán a 39 iniciativas de construcción y mejoramiento de calles.
Las asignaciones restantes incluyen B/.33.7 millones para infraestructura pública, B/.16.4 millones para construcción y rehabilitación de drenajes y B/.3.8 millones para el reordenamiento de la ciudad de Panamá.
Durante su comparecencia, Andrade destacó que la inversión prevista busca garantizar la continuidad de obras existentes, iniciar nuevos proyectos y atender las necesidades de infraestructura vial en las provincias y comarcas del país.
El MOP proyecta asignar B/.337.6 millones, equivalentes al 36.9% de su presupuesto de inversión recomendado.
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