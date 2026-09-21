Ministro Andrade: ‘Por las críticas, el segundo grupo de zarzos lo vamos a licitar’

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, informó que el segundo grupo de zarzos para la comarca Ngäbe-Buglé se tramita mediante procesos de licitación, mientras que el primer grupo de estos, unos 50, se contrataron de manera directa.

“Los zarzos, tan criticados por las contrataciones directas ... bueno el segundo paquete lo vamos a licitar”, dijo Andrade, titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante la comparecencia de esta institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La explicación se dio ante la pregunta del diputado Carlos Afú del partido Cambio Democrático, que le pidió que explicara el porcentaje de contrataciones directas, “y no solo para mí, sino para el país”, acotó.

Los cuestionamientos a los que se refiere Andrade surgen tras la publicación de una investigación periodística de La Estrella de Panamá, que evidenció que estos zarzos fueron solicitados por la comunidad desde el inicio de la administración gubernamental y fueron contratados a precios de hasta el triple de los de otros zarzos adquiridos previamente por el Estado y con empresas cuestionadas.