Ministro Andrade: ‘Por las críticas, el segundo grupo de zarzos lo vamos a licitar’

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, informó que el segundo grupo de zarzos para la comarca Ngäbe-Buglé se tramita mediante procesos de licitación, mientras que el primer grupo de estos, unos 50, se contrataron de manera directa.
“Los zarzos, tan criticados por las contrataciones directas ... bueno el segundo paquete lo vamos a licitar”, dijo Andrade, titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante la comparecencia de esta institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
La explicación se dio ante la pregunta del diputado Carlos Afú del partido Cambio Democrático, que le pidió que explicara el porcentaje de contrataciones directas, “y no solo para mí, sino para el país”, acotó.
Los cuestionamientos a los que se refiere Andrade surgen tras la publicación de una investigación periodística de La Estrella de Panamá, que evidenció que estos zarzos fueron solicitados por la comunidad desde el inicio de la administración gubernamental y fueron contratados a precios de hasta el triple de los de otros zarzos adquiridos previamente por el Estado y con empresas cuestionadas.
”Cómo podemos dejar incomunicadas a la comunidad... hemos contratado a unas 30 empresas”, añadió Andrade.
El titular indicó que se habían efectuado 154 contrataciones por emergencias por unos $110 millones, todas estas “amparadas por la ley”.
Las preguntas e intervención del diputado Afú obedecen a que este medio publicó una investigación “Las favoritas del MOP: contratos directos y licitaciones millonarias” y “Obras públicas a dedo: así se contratan los proyectos en el MOP” e, 14 y 15 de septiembre.
Los reportes de este periódico revelaron que en solo 23 meses, es decir un análisis del 1 de julio de 2024 al 4 de junio de 2026, las contrataciones directas del MOP, tanto de emergencias como excepcionales, lo que incluye el programa Tapahuecos, superan el monto de las directas del quinquenio pasado.
Son $363 millones solamente en 23 meses mientras que en el quinquenio pasado el MOP contrató, entre emergencias y excepcionales, unos $225 millones.
Andrade informó que solicitó a la Contraloría que auditara sus contratos directos.
El presupuesto del MOP para el próximo año se plantea en $953.9 millones, de los cuales $38 millones corresponden a funcionamiento y $915 millones a inversión.
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