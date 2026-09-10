Tocumen presenta presupuesto de $526.5 millones para 2027, con fuerte inversión en infraestructura

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara un fuerte aumento de su inversión para 2027. La terminal proyecta un presupuesto de $526.5 millones para el próximo año, de los cuales $225.6 millones serán destinados a inversión, un incremento de 103% frente a los $111.1 millones contemplados para 2026, en un escenario en el que espera alcanzar 25.4 millones de pasajeros el próximo año.

La propuesta presupuestaria fue presentada por Tocumen S.A. ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Del total previsto, $300.9 millones corresponden a funcionamiento, mientras que los servicios personales se mantienen en $53.8 millones, sin incremento.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, explicó que el aumento de la inversión responde a la necesidad de anticipar la capacidad que requerirá el aeropuerto en los próximos años ante el crecimiento proyectado de pasajeros y operaciones.

Tocumen estima cerrar 2026 con aproximadamente 23.1 millones de pasajeros y proyecta alcanzar 25.4 millones en 2027, lo que representaría un crecimiento cercano al 11%.

Una cartera de obras millonaria

Uno de los proyectos de mayor relevancia es la ampliación del Muelle Sur, con un precio de referencia de $208.75 millones y que contempla la incorporación de 10 nuevas puertas de abordaje de contacto.

También se encuentra en proceso el proyecto de Ampliación, Adecuación y Mejoramiento Integral del Campo de Vuelo, con una inversión estimada de $98 millones. La obra contempla intervenir pistas, calles de rodaje y plataformas, además de construir ocho posiciones remotas.

Tocumen adelanta igualmente la licitación para la modernización integral de la Terminal 1, con un precio de referencia de $22.2 millones.

A estos proyectos se suma la rehabilitación integral de las dos pistas y calles de rodaje, cuya inversión alcanza $56.9 millones y registra un avance de 75%. También se contemplan $12 millones para las fases 4 y 5 del sistema de manejo de equipaje.

En total, 12 proyectos clave concentran $143.2 millones, equivalentes al 63% de la inversión prevista para 2027. Otros $13.5 millones serán destinados a 11 proyectos en los aeropuertos regionales.

El portafolio de inversión para 2027 contempla 86 proyectos en los aeropuertos administrados por Tocumen S.A.

El reto: atender el crecimiento

La expansión de la infraestructura se plantea mientras Tocumen prevé un aumento de la actividad aeroportuaria. Para 2027, la empresa proyecta $398.1 millones en ingresos corrientes, de los cuales aproximadamente 64% provendría de ingresos aeronáuticos y 36% de actividades no aeronáuticas.

Al 31 de julio de 2026, Tocumen había recaudado $212.1 millones, equivalente al 99% de lo programado para ese período, según lo expuesto durante la sustentación presupuestaria.

Actualmente, el aeropuerto mantiene conectividad con 93 destinos en América y Europa, atendidos por 15 aerolíneas de pasajeros y 15 aerolíneas de carga.

El presupuesto propuesto coloca la ampliación y modernización de la infraestructura como uno de los principales componentes de la planificación de Tocumen para 2027, con proyectos dirigidos a aumentar la capacidad de las terminales y del campo de vuelo, además de reforzar los sistemas de equipaje, la tecnología, la seguridad y los servicios.