Familiares de siete panameños detenidos en Cuba rechazan vocería de Camino a la Democracia

Los familiares de los siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba rechazaron que la organización Camino a la Democracia continúe pronunciándose públicamente como defensora o representante de las personas privadas de libertad.

Mediante un comunicado fechado este jueves 10 de septiembre, las familias afirmaron que se deslindan “categóricamente” de las actuaciones de esa organización y de cualquier iniciativa o agenda impulsada bajo su nombre.

Camino a la Democracia (a menudo relacionada con la organización anticastrista Camino a la Democracia de Cuba u otras iniciativas de transición política) es una agrupación opositora y plataforma promotora de cambios democráticos.

Además, solicitaron tanto a Camino a la Democracia como a terceras personas abstenerse de ofrecer declaraciones públicas en representación de los detenidos.

“Esas declaraciones no representan nuestro sentir, ni contribuyen de manera efectiva a la resolución de esta situación”, sostuvieron en el pronunciamiento.