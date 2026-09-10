Familiares de siete panameños detenidos en Cuba rechazan vocería de Camino a la Democracia

Los familiares de los siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba rechazaron que la organización Camino a la Democracia continúe pronunciándose públicamente como defensora o representante de las personas privadas de libertad.
Mediante un comunicado fechado este jueves 10 de septiembre, las familias afirmaron que se deslindan “categóricamente” de las actuaciones de esa organización y de cualquier iniciativa o agenda impulsada bajo su nombre.
Camino a la Democracia (a menudo relacionada con la organización anticastrista Camino a la Democracia de Cuba u otras iniciativas de transición política) es una agrupación opositora y plataforma promotora de cambios democráticos.
Además, solicitaron tanto a Camino a la Democracia como a terceras personas abstenerse de ofrecer declaraciones públicas en representación de los detenidos.
“Esas declaraciones no representan nuestro sentir, ni contribuyen de manera efectiva a la resolución de esta situación”, sostuvieron en el pronunciamiento.
El documento también refleja el malestar de los familiares por las condiciones en las que los siete panameños viajaron a territorio cubano. Asimismo, advierte sobre las posibles consecuencias de participar en iniciativas de esta naturaleza.
Sin embargo, el comunicado no precisa cómo fue organizado el traslado, cuál era el propósito de la visita ni las razones por las que los ciudadanos fueron detenidos por las autoridades de Cuba.
La falta de detalles mantiene interrogantes alrededor del caso, mientras las familias buscan evitar que organizaciones externas asuman una representación que, según recalcaron, no les ha sido concedida.
En contraste con su rechazo a la organización, los familiares reconocieron el seguimiento realizado por el Gobierno panameño, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Panamá en Cuba.
De acuerdo con el comunicado, las acciones diplomáticas están orientadas a garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos privados de libertad.
La declaración fija así una postura clara en medio de las gestiones para esclarecer la situación: las familias rechazan vocerías ajenas, cuestionan las circunstancias que rodearon el viaje y depositan su confianza, por ahora, en los canales oficiales del Estado panameño.
Solicitan que Camino a la Democracia y terceros dejen de hablar en su nombre, mientras respaldan las gestiones diplomáticas del Estado panameño.
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