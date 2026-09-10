Fiscalía realiza operación Delivery contra presuntos delitos de drogas y blanqueo en Bugaba

Funcionarios de las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y en conjunto con el personal de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, desarrollaron la mañana de este jueves 10 de septiembre la operación Delivery en la provincia de Chiriquí.

Como resultado de las diligencias, hasta el momento se reporta la aprehensión de ocho personas y la retención de 10 vehículos, presuntamente vinculados con los hechos investigados, además de la ubicación de otros indicios.

El operativo, de acuedo con la entidad, se lleva a cabo en 12 puntos del distrito de Bugaba, como parte de las investigaciones iniciadas desde 2025.

Durante esta investigación se invesntigan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y comercialización de sustancias ilícitas.

Las autoridades continúan con las diligencias para recabar elementos relacionados con las investigaciones y determinar las posibles responsabilidades de las personas aprehendidas.