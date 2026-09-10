Metro prepara licitación de la Línea 2A con presupuesto de 2027

El Metro de Panamá contempla dentro de su presupuesto recomendado para 2027 recursos para avanzar en la preparación de la licitación de la Línea 2A, proyecto que busca extender la red desde San Miguelito hacia Tumba Muerto y, potencialmente, hasta Paitilla y Multiplaza. La información surgió durante la sustentación del presupuesto del Metro de Panamá ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. César Pinzón, director general de la entidad, explicó los principales proyectos que recibirán recursos durante el próximo año, mientras que Evar Caballero, director de Finanzas, presentó el detalle de las partidas presupuestarias. Caballero explicó que el presupuesto contempla recursos para los estudios preliminares y la preparación de los documentos necesarios para elaborar el pliego de condiciones de la Línea 2A. Al cierre de su presentación, el director de Finanzas identificó entre los principales destinos de la inversión para 2027 la preparación de los términos de referencia para la licitación de la Línea 2A, cuyo recorrido se plantea por Tumba Muerto. El proyecto busca mejorar la conectividad de uno de los principales corredores de la ciudad, donde se concentran universidades, centros comerciales, hospitales y otros servicios.

$873.8 millones para el Metro

El Metro de Panamá sustentó un presupuesto recomendado de $873.8 millones para 2027. De este monto, $196 millones corresponden al funcionamiento de la entidad y $677.3 millones a inversiones. Pinzón señaló que el presupuesto responde a dos objetivos: garantizar la operación segura y eficiente de un sistema que moviliza diariamente a más de 400,000 usuarios y continuar con la ampliación de la red para atender las necesidades futuras de movilidad. Además de la Línea 2A, los recursos de inversión contemplan la compra de nuevos trenes, compromisos relacionados con la Línea 3 y el desarrollo del teleférico de San Miguelito. Caballero detalló que el Metro contempla la incorporación de ocho unidades de trenes para reforzar la Línea 2, debido a la cantidad de pasajeros que utiliza diariamente este servicio. La entidad también prevé recursos para la liquidación del contrato de la Línea 2 y para los estudios preliminares vinculados con la preparación del proceso de contratación de la Línea 2A. De acuerdo con la explicación presentada por Caballero, la futura extensión busca mejorar la conexión entre San Miguelito y sectores de alta actividad educativa, comercial, hospitalaria y de servicios.

Línea 3 concentra $418 millones