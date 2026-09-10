Metro prepara licitación de la Línea 2A con presupuesto de 2027

El Metro de Panamá contempla dentro de su presupuesto recomendado para 2027 recursos para avanzar en la preparación de la licitación de la Línea 2A, proyecto que busca extender la red desde San Miguelito hacia Tumba Muerto y, potencialmente, hasta Paitilla y Multiplaza.
La información surgió durante la sustentación del presupuesto del Metro de Panamá ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. César Pinzón, director general de la entidad, explicó los principales proyectos que recibirán recursos durante el próximo año, mientras que Evar Caballero, director de Finanzas, presentó el detalle de las partidas presupuestarias.
Caballero explicó que el presupuesto contempla recursos para los estudios preliminares y la preparación de los documentos necesarios para elaborar el pliego de condiciones de la Línea 2A.
Al cierre de su presentación, el director de Finanzas identificó entre los principales destinos de la inversión para 2027 la preparación de los términos de referencia para la licitación de la Línea 2A, cuyo recorrido se plantea por Tumba Muerto.
El proyecto busca mejorar la conectividad de uno de los principales corredores de la ciudad, donde se concentran universidades, centros comerciales, hospitales y otros servicios.
El Metro de Panamá sustentó un presupuesto recomendado de $873.8 millones para 2027. De este monto, $196 millones corresponden al funcionamiento de la entidad y $677.3 millones a inversiones.
Pinzón señaló que el presupuesto responde a dos objetivos: garantizar la operación segura y eficiente de un sistema que moviliza diariamente a más de 400,000 usuarios y continuar con la ampliación de la red para atender las necesidades futuras de movilidad.
Además de la Línea 2A, los recursos de inversión contemplan la compra de nuevos trenes, compromisos relacionados con la Línea 3 y el desarrollo del teleférico de San Miguelito.
Caballero detalló que el Metro contempla la incorporación de ocho unidades de trenes para reforzar la Línea 2, debido a la cantidad de pasajeros que utiliza diariamente este servicio.
La entidad también prevé recursos para la liquidación del contrato de la Línea 2 y para los estudios preliminares vinculados con la preparación del proceso de contratación de la Línea 2A.
De acuerdo con la explicación presentada por Caballero, la futura extensión busca mejorar la conexión entre San Miguelito y sectores de alta actividad educativa, comercial, hospitalaria y de servicios.
Para la Línea 3, el presupuesto de 2027 incluye $418 millones para atender compromisos de pago del proyecto.
Pinzón indicó que durante 2027 la obra deberá alcanzar hitos importantes, entre ellos la culminación del túnel que conectará Panamá Oeste con la ciudad de Panamá y el avance de las pruebas de los trenes hasta Vista Alegre.
El director general del Metro destacó que la Línea 3 transformará la movilidad de más de medio millón de residentes de Panamá Oeste.
Teleférico de San Miguelito
Otro de los proyectos incluidos en el presupuesto es el teleférico de San Miguelito, que cuenta con una partida recomendada de $103.8 millones.
Pinzón explicó que el proyecto permitirá conectar comunidades como Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter con la Línea 2 del Metro, mediante la estación Cincuentenario, y con el corredor de Vía España a través de la estación Balboa.
La obra busca ampliar las alternativas de transporte para comunidades que enfrentan dificultades de movilidad.
Modernización del sistema
Pinzón también señaló que el presupuesto de 2027 contempla recursos para preservar y modernizar la infraestructura existente.
Entre las acciones previstas figura el inicio de la renovación de las escaleras mecánicas, principalmente en la Línea 1, cuyos equipos superan los 10 años de funcionamiento.
El Metro también mantiene el proceso de renovación del sistema de validación y cobro de pasajes.
Pinzón reconoció las molestias que la transición generó entre algunos usuarios y explicó que la entidad reforzó la supervisión y fiscalización del servicio prestado por Sonda, además de aumentar la presencia de personal de atención en las estaciones y el seguimiento de los casos reportados.
Metro proyecta 132.4 millones de pasajeros
Para 2027, Caballero informó que el Metro estima transportar 132.4 millones de pasajeros y generar $52.6 millones en ingresos tarifarios.
El presupuesto también contempla $3.5 millones en otros ingresos no tarifarios y $10,000 en multas e intereses.
El Gobierno Central aportaría $140 millones para funcionamiento y $155 millones para inversión, además de los recursos destinados a proyectos específicos.
Con el presupuesto de 2027, la administración encabezada por César Pinzón busca mantener la operación del sistema y avanzar con la expansión de la red, mientras Evar Caballero detalló ante los diputados la distribución de los recursos para los principales proyectos.
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