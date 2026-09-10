Superintendente de Bancos de Panamá defiende derecho del cliente a servicios sin cargos

“Cuando la persona pagaba en efectivo su tarjeta de crédito y encima le cobraban, no me parecía bien. El cliente, a quien nos debemos, tiene derecho a ciertos servicios sin esos cargos”, así defendió el superintendente de Bancos de Panamá (SBP), Milton Ayón Wong, el anuncio de la eliminación de varios cargos y comisiones que consideraba injustificados, en especial aquellos aplicados a clientes que pagaban en efectivo sus tarjetas de crédito.

Ayón Wong recordó que desde febrero de 2026 había solicitado a las entidades bancarias revisar sus esquemas de cobros, pues “tenían que ser más equilibrados y no se hizo nada”. Tras reuniones con representantes del sector, concluyó que era necesario eliminar comisiones que afectaban directamente a los usuarios.

Entre los cargos eliminados se encuentran las comisiones por pago en efectivo de tarjetas de crédito y por solicitud de carta de saldo.

El superintendente aclaró que la medida no aplica a operaciones de gran volumen en empresas, donde el manejo de efectivo genera costos adicionales.

También precisó que se mantienen las comisiones por retiros en cajeros automáticos de bancos distintos al emisor de la tarjeta, al tratarse de un servicio externo.

“Básicamente, cuando se está pagando cualquier obligación en efectivo en el banco, no se le debería cobrar, salvo que sean negocios grandes con efectivo considerable”, explicó.

La eliminación de estos cobros entrará en vigor a partir de enero de 2027, como parte de las medidas de supervisión orientadas a garantizar un trato más justo y transparente para los clientes del sistema bancario.