Nueva Ley de Pasantías: empresas asumirán $450 mensuales y seguro

La implementación de la Ley de Pasantías comenzó este martes 8 de septiembre bajo un modelo en el que las empresas participantes asumirán el costo de formar y remunerar a jóvenes de entre 18 y 25 años. La Ley 513 del 20 de marzo de 2026 establece una remuneración mensual de B/.450 y un seguro privado para los pasantes, costos que deberán ser cubiertos por las compañías. Según el Gobierno, el programa no representa una inversión estatal. El lanzamiento se realizó en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), con la participación del presidente José Raúl Mulino; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; los ministros José Ramón Icaza y Felipe Chapman; y el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino. Durante el acto, los primeros jóvenes formalizaron sus acuerdos de pasantía con empresas privadas.

Empresas asumirán el costo

El nuevo esquema coloca al sector privado como uno de los principales actores del programa. Además de recibir a los jóvenes, las empresas deberán asumir el pago de B/.450 y el seguro privado durante la pasantía. Para el Gobierno, la participación empresarial permitirá acercar a los jóvenes a las necesidades del mercado laboral y facilitar una eventual contratación. El Mitradel supervisará el programa y verificará que las pasantías cumplan con su objetivo de brindar formación y experiencia. También habilitó una plataforma digital para registrar a jóvenes y empresas y dar seguimiento al proceso.

Una puerta al primer empleo

Durante el lanzamiento, Mulino insistió en la dificultad que enfrentan los jóvenes ante la exigencia de experiencia previa. “¿Cómo vamos a tener experiencia si no tenemos una primera oportunidad?”, cuestionó el mandatario. Mulino también destacó los resultados de Mi Primer Empleo y aseguró que más del 50% de sus participantes permanecieron trabajando en las empresas después de completar el programa. “Cada puerta que le abrimos a las oportunidades es una puerta que le cerramos a la desigualdad”, afirmó. El presidente sostuvo que las pasantías permitirán a los jóvenes conocer las dinámicas y exigencias del mundo laboral.

El incentivo para las empresas

Para el consultor laboral Luis Eduardo Valle, la nueva figura representa un cambio frente al esquema anterior, en el que las prácticas profesionales dependían principalmente de acuerdos entre universidades y empresas. Valle considera que la remuneración y el seguro, junto con un período de pasantía que puede extenderse hasta un año, pueden hacer más viable que las compañías apuesten por talento sin experiencia. “Con un año completo de pasantía, tiene tiempo suficiente para aprender de verdad, desarrollar competencias técnicas, construir relaciones profesionales y generar las referencias que eventualmente lo ayudarán a conseguir ese primer empleo formal”, explicó. A su juicio, la nueva modalidad también reduce la barrera que enfrentaba una empresa al comparar la contratación de una persona con experiencia frente a alguien que busca su primera oportunidad.

El reto: convertir pasantías en empleos