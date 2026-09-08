Taiwán abre un nuevo pulso entre Asamblea y Ejecutivo

Mientras diputados de distintas bancadas se reunían ayer en el Salón Chanchore de la Asamblea Nacional para fortalecer vínculos con Taiwán, el presidente José Raúl Mulino marcaba distancia y recordaba que la conducción de la política exterior corresponde al Ejecutivo.

La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado oficialista Joan Guevara, se reunió con integrantes del Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán, en un encuentro que volvió a poner sobre la mesa los límites entre la diplomacia parlamentaria y la política exterior del Estado.

La instalación del grupo parlamentario recibió el respaldo público del congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart y fue celebrada por integrantes del Yuan Legislativo y por el ministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Lin Chia-lung.

La actividad coincidió con un mensaje de Mulino en X: “Reitero: los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán, no significa que el Ejecutivo lo avale. Las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo”.

Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en junio de 2017 y estableció vínculos oficiales con la República Popular China.

El diputado Medin Jiménez explicó que el grupo busca fortalecer los vínculos de amistad entre el Parlamento taiwanés y la Asamblea Nacional, además de generar oportunidades para comerciantes y promover intercambio de conocimientos.

“Sabemos que no tenemos la capacidad diplomática para restablecer las relaciones diplomáticas con ellos, pero sí podemos tener los vínculos como Parlamento”, afirmó.

Jiménez destacó que más de 45 diputados de distintas bancadas firmaron para formar parte del grupo multipartidista y recalcó que la iniciativa no busca interferir en las funciones del Ejecutivo.

“Al Ejecutivo le damos la razón, ellos pueden manejar todo lo que tenga que ver con diplomacia y temas exteriores, ahí nosotros no nos metemos; nosotros, única y exclusivamente, vemos temas de Parlamento”, sostuvo.

El diputado Luis Duke explicó que el grupo reúne a legisladores de distintas bancadas, incluidos independientes, y busca establecer canales de intercambio entre la Asamblea Nacional y el Yuan Legislativo de Taiwán.

Según detalló, durante el encuentro participaron representantes de Taiwán, un congresista de Estados Unidos y diputados panameños de diferentes fuerzas políticas.

Duke sostuvo que la iniciativa no busca intervenir en las relaciones diplomáticas de Panamá, sino promover contactos entre parlamentos.

“Nosotros no nos estamos metiendo en las relaciones bilaterales diplomáticas del país, porque eso es meramente una acción de parte del Ejecutivo”, afirmó.

El diputado señaló que el intercambio contempla asuntos comerciales y tecnológicos, entre ellos agro tecnología, innovación y transferencia de conocimiento.

A su juicio, la Asamblea tiene facultades para mantener relaciones con otros parlamentos, mientras la conducción de la política exterior corresponde al Ejecutivo.

Duke también destacó que no observó rechazo o renuencia entre los diputados frente a la conformación del mecanismo.