La secreta reunión en la Presidencia de la Asamblea que freno al Presupuesto

El debate del Presupuesto General del Estado para 2027 quedó estancado el jueves 22 de octubre en la Asamblea Nacional. La Comisión de Presupuesto cerró su sesión sin avanzar en el primer debate del proyecto de ley 644, que fija el gasto estatal en $35,111.7 millones, en una jornada marcada por una reunión secreta en la Presidencia del Legislativo y las diferencias entre bancadas por las reformas al Código Electoral.

Según conoció La Estrella de Panamá, diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Realizando Metas (RM) estaban en una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, mientras la Comisión de Presupuesto esperaba completar el cuórum para someter a votación el proyecto de ley..

En el encuentro estuvo el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, quien intentó impulsar en el pleno el segundo debate del proyecto de ley que reforma el Código Electoral. El intento generó un enfrentamiento entre diputados por el avance de la iniciativa.

La reunión política precedió al cierre de la sesión de la Comisión de Presupuesto, que dejó pendiente la discusión de una de las principales iniciativas financieras del Estado.

La secuencia de ambos episodios ocurre en medio de las diferencias entre las bancadas legislativas.

La Comisión de Presupuesto tenía previsto reunirse a las 10:00 a.m; sin embargo, la sesión comenzó después de la 1:00 p.m. y, tras un receso de más de una hora, el presidente de la Comisión, el diputado Eduardo Vásquez, anunció el cierre de la reunión.

Para ese momento, según la información suministrada sobre la sesión, solo permanecían diputados de la bancada Vamos. La ausencia de legisladores del PRD y RM impidió continuar con el trámite del proyecto presupuestario.

La suspensión dejó pendiente el primer debate del proyecto de ley 644, que establece los recursos con los que contará el Estado durante la vigencia fiscal de 2027.

Mediante un comunicado, Castañedas convocó a los integrantes de la Comisión de Presupuesto para el lunes 26 de octubre, a las 9:00 a.m., con el propósito de iniciar la discusión de la iniciativa.

La nueva convocatoria fija la fecha para retomar el trámite legislativo, mientras permanecen las diferencias entre bancadas por la agenda de la Asamblea Nacional.

El comunicado de la presidenta de la Asamblea Nacional despertó la suspicacia de algunos diputados que consideraron que no es potestad de la directiva legislativa convocar las comisones, sino la directiva de la propia comisión, en este caso Vásquez.

El diputado Vásquez había sido cuestionado por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, durante el periodo de incidencia del pleno del lunes 19 de octubre, cuando debía comenzar la discusión de las reformas al Código Electoral.

Ese día, Camacho no solo cuestionó a Vásquez, sino también a Dana Castañeda, de Cambio Democrático.

Camacho crítico la gestión de Vásquez al frente de la Comisión de Presupuesto y respondió a los señalamientos de Castañeda sobre la discusión de las reformas electorales y su posición frente a cambios al reglamento interno del Legislativo.

“Lo que usted tiene que hacer es demostrar la capacidad que no ha demostrado para dirigir la Comisión de Presupuesto”, expresó Camacho durante su intervención.

El diputado de RM sostuvo que la comisión no avanzaba en su trabajo y responsabilizó a Vásquez por las dificultades en el manejo de esa instancia. Además, le pidió que dejara de respaldar a la presidenta de la Asamblea y aludió a la elección de la directiva legislativa del 1 de julio.

Las declaraciones evidenciaron las diferencias entre diputados sobre la conducción de la agenda legislativa. Cuatro días después, la Comisión de Presupuesto cerró su sesión sin avanzar en el primer debate del presupuesto estatal.

La cercanía entre ambos episodios sitúa el conflicto por las reformas electorales en el contexto de la suspensión, sin que la información disponible permita confirmar que la paralización del proyecto presupuestario respondió a una represalia política.

“He instruido a mi suplente votar en contra de que se incluya la discusión de las reformas al Código Electoral en estos momentos, cuando los panameños están pasando momentos difíciles. No me parece sano hacer eso en estos momentos”, escribió Castañeda.

La diputada también informó que permanecía en su circuito, integrado por Natá, Olá y La Pintada, para dar seguimiento a los albergues y a las familias que todavía requerían atención. En su mensaje, pidió a sus copartidarios reconsiderar el momento de abordar los cambios electorales.

“Le pido a mi bancada haga una reflexión objetiva sobre si verdaderamente creen prudente entrar en esa discusión hoy”, manifestó.

La posición de Castañeda contrastó con el llamado de Eduardo Vásquez a debatir las reformas a profundidad. El diputado de Cambio Democrático y presidente de la Comisión de Presupuesto señaló que no está de acuerdo con varios puntos de la propuesta, pero sostuvo que la discusión resulta importante para el futuro democrático del país.

“Son las reglas para el futuro democrático del país y bajo ninguna circunstancia se debe retroceder”, escribió Vásquez en sus redes sociales. Aclaró que su posición no busca favorecer a ningún grupo político y que su objetivo es fortalecer la democracia panameña.

En otra publicación, Vásquez planteó la necesidad de mantener el diálogo y atender las prioridades nacionales. “Panamá necesita diálogo, responsabilidad y unidad”, expresó.

El presidente de la Comisión de Presupuesto también vinculó su llamado con las necesidades de las comunidades tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre.

“En este momento, se necesita que todos los esfuerzos vayan encaminados a la reconstrucción de nuestras diferentes comunidades a nivel nacional”, escribió.

La Comisión de Presupuesto deberá retomar el trámite el lunes 26 de octubre, a las 9:00 a.m., en medio de las diferencias entre bancadas por las reformas electorales y el manejo de la agenda legislativa.

Las sesiones ordinarias de la Asamblea concluyen el próximo 31 de octubre, lo que representa que aprobar el Presupuesto implicaría hacerlo en las tres últimas sesiones del pleno con la posibilidad de habilitar el viernes y el sábado, cuando concluye el mes.