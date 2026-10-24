‘Panamá le mostró al mercado cómo es la calidad del café’: presidente de World of Coffee

La celebración por primera vez en América Latina y en un país productor de World of Coffee puso a Panamá en el centro de la escena cafetera internacional. Durante la inauguración, Yannis Apostolopoulos, CEO de la Specialty Coffee Association (SCA), destacó el papel del país en la caficultura global.

En su discurso ante autoridades nacionales y líderes del sector, Apostolopoulos enfatizó que “Panamá no esperó a que el mercado redefiniera la calidad, le mostró al mercado cómo es la calidad del café”.

El máximo representante de la SCA recordó cómo el impulso de iniciativas como las 30 ediciones del Best of Panamá y el impacto global de la variedad Geisha lograron cambiar por completo la percepción de lo que una taza de café puede llegar a ser y el valor real que posee.

Detalló que la idea de traer el evento a América Latina comenzó en 2019 en Tokio, cuando se reunió con Wilford A. Lamastus Jr. Ya para el 2023, dijo, firmaron el acuerdo. “Hoy, World of Coffee abre en América Latina por primera vez”, dijo.

Añadió que “también es la primera vez que (el World of Coffee) se abre en un país productor de café. Eso importa más de lo que parece. Durante décadas, nuestra industria se reunía en las ciudades que consumen café y los productores viajaban para encontrarnos. Esta semana, hemos venido al origen”.

El presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), Ricardo Koyner, por su parte, mencionó que durante los años 90 la caficultura panameña atravesaba una crisis profunda debido a los bajos precios internacionales y a la imposibilidad de competir en volumen con los grandes productores.

Ante este panorama, Koyner indicó que un grupo de siete visionarios —compuesto por Price Peterson, Wilford Lamastus padre, Tony Vázquez, Jaime Tedman, Hans Collins, Marcos Moreno y Jesús Alba— decidió que la respuesta no era imitar a los gigantes, sino unirse a pesar de ser competidores para posicionar primero el nombre de Panamá.

Koyner subrayó que una de las mayores lecciones de este proceso es que “entendimos que teníamos destinos individuales, pero una reputación compartida”.

Recalcó que esta visión colectiva impulsó la creación del Best of Panamá en 1996 como una herramienta de aprendizaje y evaluación, seguida en 2001 por la implementación de la subasta electrónica, permitiendo que pequeños lotes alcanzaran un valor impulsado estrictamente por su excelencia.

“El punto de inflexión llegó en 2004 con la irrupción de la variedad Geisha de Hacienda La Esmeralda, cuyos atributos florales y perfil extraordinario rompieron récords y transformaron para siempre la percepción global de lo que una taza de café puede llegar a ser y valer”, destacó el presidente del SCAP.

Tras recordar las décadas en las que los productores locales debían viajar por el mundo tocando puertas, Koyner expresó que “hace 30 años salimos a buscar al mundo para que conocieran nuestro país. Hoy el mundo ha llegado a nuestra casa para conocernos”.