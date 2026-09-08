Gabriel Diez se reúne con el Consejo Editorial de Grupo GESE

A menos de un mes de dejar la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez Montilla se reunió con el Consejo Editorial de Grupo GESE y puso sobre la mesa tres asuntos que marcaron su gestión: la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS), la conflictividad social y el futuro de la minería. Diez, quien dejará el cargo el próximo 1 de octubre por motivos personales, hizo un balance del papel que asumió el CoNEP durante la discusión de la Ley 462 y las protestas que siguieron a su aprobación.

Recordó que el sector empresarial defendió la necesidad de reformar la CSS, pero también intervino en momentos en que la confrontación escaló y los canales de comunicación entre Gobierno, gremios y otros sectores parecían cerrados.

Durante el encuentro destacó el papel del diálogo como una herramienta necesaria para destrabar conflictos y defendió que el sector privado mantenga capacidad de interlocución aun en escenarios de fuerte tensión social.

Otro de los temas centrales fue Cobre Panamá. Diez insistió en que el país tendrá que retomar la discusión sobre la actividad minera y evaluar sus efectos sobre el empleo, la inversión, los ingresos fiscales y la economía nacional.

Sostuvo, sin embargo, que cualquier decisión deberá considerar también la confianza ciudadana, las reglas claras y la aceptación social.

La conversación abordó además los retos para atraer inversión, generar empleo formal y sostener el crecimiento económico.

Tras la salida de Diez, Raúl Montenegro, actual vicepresidente del CoNEP, asumirá la presidencia para completar el periodo de la actual junta directiva.