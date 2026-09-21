Contraloría actúa contra dos exministros: cautela bienes a Rojas Pardini y entrega informe del caso Tejada al MP

La Contraloría General de la República adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos contra el exministro Consejero, José Alejandro Rojas Pardini, por un monto de hasta $774.462.64.
La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 2927-2026-DNA/MP, del 17 de septiembre de 2026, luego de evaluaciones peliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.
Entre los bienes secuestrados se encuentran fondos, vehículos y otros activos, hasta alcanzar el monto preliminar determinado en la Resolución.
La Contraloría explicó que estas acciones son de carácter precautorio y responden a los procedimientos previstos por la legislación para resguardar el patrimonio del Estado.
Otro caso de seguimiento que hace la entidad es sobre el exministro de Gobierno, Roger Tejada, en el cual han entregado al Ministerio Publico el informe de auditoría que se realizó en los Bomberos de Panamá donde Tejada salió responsable por $116,498.67, por lo tanto, no se ha dictado medida precautoria.
Según el informe, los fondos fueron utilizados para la adecuación del Centro de Rehabilitación Femenina La Esmeralda, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, provincia de Panamá.
La auditoría, que abarcó el período comprendido entre el 2 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, incluyó la revisión de controles internos, documentos, cotizaciones, facturas y adquisiciones de equipos e insumos destinados a los servicios de atención médica, emergencia y rescate.
El documento relaciona este hecho con Roger Tejada, identificado como expatrono, presidente de los Bomberos y Ministerio de Gobierno.
Además, la auditoría identificó cuatro situaciones: uso inadecuado del Decreto 377-2015-DMySC, incumplimiento de la ley que crea la entidad, ausencia de documento fuentes y activos fijos sin registrar.
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