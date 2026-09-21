Contraloría actúa contra dos exministros: cautela bienes a Rojas Pardini y entrega informe del caso Tejada al MP

La Contraloría General de la República adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos contra el exministro Consejero, José Alejandro Rojas Pardini, por un monto de hasta $774.462.64.

La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 2927-2026-DNA/MP, del 17 de septiembre de 2026, luego de evaluaciones peliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.

Entre los bienes secuestrados se encuentran fondos, vehículos y otros activos, hasta alcanzar el monto preliminar determinado en la Resolución.

La Contraloría explicó que estas acciones son de carácter precautorio y responden a los procedimientos previstos por la legislación para resguardar el patrimonio del Estado.