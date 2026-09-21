Piscina de Albrook vuelve a tropezar: DGCP detecta fallas y suspende acto público

La licitación para la remodelación de la Piscina de Albrook, cuyo precio de referencia asciende a $7,6 millones, vuelve a quedar en pausa. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó el pasado 18 de septiembre al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) aplicar medidas correctivas al pliego de cargos antes de continuar con el acto público. La decisión se produjo luego de que la DGCP fiscalizara de oficio el procedimiento y detectara varias inconsistencias que deben ser corregidas para adecuar el proceso a las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas. Una de las primeras observaciones está relacionada con la reunión de homologación celebrada el 10 de septiembre de 2026. Según la resolución, durante ese encuentro Pandeportes se comprometió a introducir modificaciones al pliego de cargos. Sin embargo, al momento de la fiscalización, la entidad todavía no había emitido la adenda necesaria para incorporar formalmente esos cambios.

Experiencia en piscinas

Otra de las principales observaciones de la DGCP está la forma en que Pandeportes planteó la evaluación de la experiencia de los proponentes. El pliego dividía este criterio en dos categorías: proyectos generales, con una ponderación de 7 puntos, y obras deportivas, con 8 puntos. Tras revisar las definiciones, se concluyó que los criterios abarcaban distintos tipos de infraestructura deportiva y proyectos con características técnicas similares pero no exigían de manera específica experiencia en remodelación de piscinas. Por ello, ordenó a Pandeportes reestructurar el criterio de evaluación e incorporar un tercer rubro específico para piscinas y sus instalaciones. La entidad también deberá redistribuir los puntajes conforme a la nueva estructura que determine. El señalamiento vuelve a poner sobre la mesa uno de los cuestionamientos que ya había provocado la suspensión de un proceso anterior para esta misma obra. En aquella ocasión, Geopools S.A. presentó un reclamo ante la DGCP durante el proceso de homologación. La empresa cuestionó la manera en que Pandeportes pretendía acreditar la experiencia de los posibles contratistas y alegó que la redacción del requisito podía favorecer a un proponente específico. Según la compañía, el requisito estaba redactado de forma “muy marcada” y podía generar “favoritismo y ventaja hacia un proponente específico”, al supeditar la acreditación de experiencia al criterio de una determinada federación y dejar fuera a empresas que, pese a contar con capacidad técnica demostrada, no cumplían con esa condición. El reclamo derivó en la suspensión del anterior acto público. Posteriormente, Pandeportes canceló el proceso argumentando la necesidad de mejorar aspectos técnicos del proyecto.

Discrepancia en el pliego

La nueva fiscalización de la DGCP también detectó una discrepancia en uno de los criterios financieros incluidos en el pliego. El coeficiente de liquidez utilizado para otorgar un punto tomaba como referencia el promedio de los años 2023 y 2024, mientras que los demás criterios financieros utilizaban los períodos 2024-2025. La diferencia, además, ya había sido advertida durante la reunión de homologación del 10 de septiembre. Sin embargo, Pandeportes no había realizado la corrección correspondiente cuando la DGCP revisó el procedimiento.

Los $7,6 millones bajo la lupa