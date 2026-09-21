Panamá libera moscas estériles para combatir la mosca de la fruta

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, realizará el próximo viernes 16 de octubre la primera liberación de moscas estériles de Ceratitis capitata, conocida como mosca del Mediterráneo o mosca de la fruta.

La actividad se desarrollará en la comunidad de Maneyes, en Potrerillos Arriba, provincia de Chiriquí, como parte de las acciones que impulsa Panamá para fortalecer la sanidad agrícola y el manejo de esta plaga.

La Ceratitis capitata es considerada una de las plagas agrícolas de mayor importancia a nivel mundial por los daños que puede ocasionar en diversos cultivos de frutas y hortalizas, además de las restricciones fitosanitarias que su presencia puede generar para la producción y comercialización de productos agrícolas. En Panamá, la mosca está presente en algunas zonas estratégicas de Chiriquí.

Ante este escenario, el país impulsa la Técnica del Insecto Estéril (TIE) como una herramienta complementaria dentro de una estrategia de Manejo Integrado de Moscas de la Fruta, orientada a reducir las poblaciones de Ceratitis capitata y otras especies y contribuir a la protección de las zonas productoras.

La iniciativa forma parte del Proyecto de Cooperación Técnica PAN 5031, denominado “Validación de la Técnica del Insecto Estéril para el Control de la Mosca del Mediterráneo”, cuyo objetivo es validar esta tecnología bajo las condiciones productivas de Panamá y establecer herramientas que contribuyan al manejo integrado de la plaga.

La TIE consiste en liberar grandes cantidades de insectos machos previamente esterilizados que, al aparearse con hembras silvestres, no producen descendencia viable. Con ello se busca disminuir progresivamente la población de la plaga en las áreas donde se aplica, como parte de un programa que incluye vigilancia, monitoreo y control.

El proyecto busca mejorar el estatus fitosanitario de las regiones productoras de frutas y hortalizas, contribuir al incremento de los rendimientos y proteger la producción de pequeños, medianos y grandes productores.

Las acciones también están orientadas a favorecer una mayor disponibilidad de productos agrícolas de calidad para el mercado nacional, contribuir a la alimentación de la población rural y generar mejores condiciones para el acceso de los productores panameños a mercados internacionales de importancia para el país.

El proyecto cuenta con el respaldo de la cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dentro de sus programas de aplicación de la ciencia y la tecnología nuclear al desarrollo agrícola, así como con el acompañamiento del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Para el MIDA, mediante la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, la iniciativa representa un avance en el desarrollo y validación de estrategias para el control de Ceratitis capitata y el fortalecimiento de las acciones de prevención, vigilancia y manejo integrado de las moscas de la fruta en las principales regiones productoras del país.